Hasta Yatağı Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Hasta yatağı son dönemlerde talebi artan ve bu talep sonucu kullanımı eskiye göre oldukça artan yatalak hastalar ve yaşlılar için üretilmiş bir yatak türüdür. Hasta yatağı evde, hastanelerde, bakımevlerinde ya da huzurevlerinde kullanılabilen oldukça çok fonksiyonu olan yataktır. Ülkemizde son yıllarda yaşlı nüfusun artması ve bu yaşlı nüfusun bakıma muhtaç olması sebebiyle hasta yatakları olan önem giderek artmıştır. Hasta yatakları normal yataklara göre oldukça farklı olan ve kendine has birçok özelliği bulunan bir yatak çeşididir.

Hasta yatakları elektrikle çalışır. Normal yataklardan ilk farkı budur. Elektrikli motoruyla beraber yatak hareket etmektedir. Normal yataklar gibi hasta sürekli aynı konumda olmaz ve yatak üzerinde hareket edebilir. Hasta yatağının ayrıca kilitlenebileni dönebilen bir tekeri bulunur. Bu teker sayesinde hastanızı ev içinde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Hasta yatağının bir diğer farkı yan korkuluklarının olmasıdır. Bu sayede hastanın yataktan düşmesi engellenir. Ayrıca hasta yatağının kendine ait şiltesi bulunur. Bu şiltenin birkaç farklı modeli bulunmaktadır.

Hasta yataklarını kısaca anlattık. Hasta yatağının da diğer ürünler gibi bir fiyatı bulunmaktadır. Bu fiyat her ekonomiye uygundur. Ekonomik hasta yataklarımız bulunduğu gibi lüks hasta yataklarımızda bulunmaktadır. Bu farkın ilk sebebi kullanılan malzemedir. Ekonomik hasta yataklarımız dual motora sahiptir. Ayrıca piston motorlu ve dört motorlu hasta yatağı çeşitlerimiz de vardır. Dört motorlu hasta yatağımız fiyat olarak en yüksek hasta yatağı çeşidimizdir. Ekonomik durumu yetmeyen vatandaşlarımız için dual motorlu hasta yataklarını öneririz. Birkaç hareket dışında iki yatak üzerinde çok belirgin bir fark bulunmamaktadır. Hasta yatağının yan korkuluğunun modeli de hasta yatağı fiyatını etkilemektedir. Plastik bir yan korkuluklu hasta yatağımız demir yan korkuluklu hasta yatağımıza göre fiyat olarak daha yukarıdadır.

Yan korkuluk ve motor parçalarımız yurt dışından geldiği için ülkede dövizin durumu da hasta yatağı fiyatlarını etkilemektedir. Dövizin yüksek olması parçanın daha pahalı gelmesini sağlayacağı için imalatçı ya da satıcı hasta yatağı fiyatında dolaylı olarak artışa gidecektir. Ülkenin alım gücünün yüksek ya da düşük olması da hasta yatağı fiyatlarını etkilemektedir.