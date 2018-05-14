Rüzgar Gülü Fiyatları Hakkında

Teknoloji ilerliyor. Bu ilerleme beraberinde daha önce hayal bile edemediğimiz kavramlar ile karşılaşmamızı sağlıyor. İnsan nüfusunun düzenli olarak artması ise mevcut kaynakların tükenmesine ve aynı zamanda düne göre çok daha fazla enerji gereksiniminin doğmasına neden oluyor.

21. yüzyılda temel enerji kaynağını elektrik oluşturuyor ki bu da yaşanan tüm bu gelişmelere istinaden elektriğin çok daha fazla kullanılmasına neden oluyor.

Ama karbon salınımının sadece insanların değil doğadaki diğer canlıların da yaşamını olumsuz etkilemesinden dolayı insanlar artık fosil yakıt kullanımından yenilebilir enerji kaynaklarına yönelik onlardan elektrik üretmeye başlamış durumda. Bunların başında da güneş ve rüzgar geliyor. Hem temiz, hem de adından da anlaşılacağı üzere yenilebilir enerji kaynakları. Bu kaynakların kullanımı da beraberinde örneğin rüzgar gülü fiyatları nedir sorusunu beraberinde getiriyor. Biz de bu yazıda bu sorunun yanıtlarını bulmaya çalışacağız.

Rüzgar Gülü Nedir?

Rüzgar gülü fiyatları konusuna geçmeden önce kavramları doğru bir biçimde ifade etmek gerekir. Rüzgar gülü bizlerin çocukluğundan esintiler taşıyan rüzgar gülüne çoğunlukla benzer bir tasarımda üretilen ve rüzgarda mevcut olan kinetik enerjiyi (ki rüzgarın ortaya çıkardığı enerji kinetik enerjidir) önce mekanik enerjiye daja sonra ise yapısında olması gerektiği gibi elektrik enerjisine çevrilen ünitelerdir.

Nasıl kısaca GES adı verilen güneş enerji sistemlerinde solar paneller diğer bir ifade ile güneş enerjisi panelleri majör bileşen ise burada da benzer bir durum söz konusudur ve RES yani rüzgar enerji sistemlerinin majör bileşeni rüzgar gülüdür. O yüzden bu sistemlerde hayati önem arz etmektedir.

Rüzgar Gülü Çeşitleri

Rüzgar gülü fiyatları deyince akla ilk gelen konulardan birisi hiç şüphe yok ki ürünün fiyatları zira rüzgar türbini olarak da ifade ettiğimiz bu ürünün çeşitlerine göre fiyatları da ciddi anlamda değişiklik gösteriyor.

Rüzgar türbinlerinin çeşitleri ise bugün teknolojinin geldiği nokta itibarıyla boyutuna ve tipine göre farklılıklar arz etse de iki ana çeşit olarak sınıflandırmak mümkün. Bunlar kısaca YERT adı verilen Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri ve kısaca DERT olarak adlandırılan dikey yani düşey eksenli rüzgar türbinleridir.

Her iki türün de avantajları ve dezavantajları vardır ve seçim yapar iken bu ayrıntıları son derece iyi bir biçimde bilmek gerekir.

Rüzgar Gülü Fiyatlarını Belirleyen Unsurlar

Rüzgar gülü fiyatları tüm bu açıklamalardan sonra neye göre değişir sorusunun yanıtı da şu şekilde sıralanabilir: