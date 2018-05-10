Ödüllü Köşe Koltuk Takımı Modelleri

Son zamanlarda mobilya üreticileri arasında mobilya tasarımları için ödül alma yarışının yapılması mobilya modellerinde çok fazla kullanılmakta olan model çeşitlerine neden oldu. Bu model çeşitlerinin hepsinin renk seçimi de modellerin değişimine göre farklılaştırılabiliyor. Farklı yapılarda bir çok kesimde yapılan tüm çalışmalar için her kişi isteğine göre mobilya tasarımı yaptırabiliyor. Fuarlarda sergilenen bu mobilya çeşitlerinden en çok son yıllarda rağbet gören ve neredeyse tüm evlerde kullanımı başlayan köşe takımları hem çok kişi tarafından kullanılarak misafir ağırlamada daha rahat seçim yapıldığı hem de daha az ev içinde yer kapladığı için renk seçimi yapılan koltuk modellerinden olarak görülüyor. www.ciftcioglumobilya.net tarafından köşe koltuk takımı renk ve seçenekleri de müşterilerine daha fazla olarak sunuluyor. Renk seçimi yaparken köşe koltuklarda her zaman ev içindeki diğer eşyalara uyum sağlaması isteniyor.

Ev içinde uyum içinde bir şekilde renk seçimi yapılarak kullanılması istenen bir başka ev eşyası da koltuk takımları olarak görülüyor. Koltuk takımlarının renkleri son zamanlarda berjerleri çiçekli veya geometrik desenler ile seçilirken bir bütün olarak seçilen koltuk takımları genellikle ağır modeller ile seçilen ceviz kaplama modeller ve resmi alanlar için kullanıma sunuluyor. Bu da kişilerin seçim yaparken eşya seçimlerini tüm ev dekorasyonunda renk uyumu ve model uyumu kullanmak için yapmalarını ortaya çıkartıyor. Günümüzde ev dekorasyon örneklerinde yapılan tüm tasarımlarda renk uyumunun kullanılmasından ortaya çıkan bazı örnekler ise beyaz ve diğer renkler ile karışık olarak kullanılan renklerin ortaya çıktığını gösteriyor. Renk uyumunun olmaması mobilyalarda insanların ev yaşantısına göre hem psikolojilerinin bozuk olmasına hem de bu yönde uyum olmadığı için dekoratif ürünlerinde daha uyumsuz olmasına neden olabiliyor.

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