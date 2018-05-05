KIDEM TAZMİNAT

Kıdem Tazminatı Nedir?

İşçilerin sahip olduğu ya da olmak istediği haklar gün geçtikçe genişletilmekte ve iyileştirilmektedir. Tabii bu haklar çalışanı korumak için olduğu kadar işvereni de doğabilecek zararlardan korumaktır. İşçi açısından en merak edilen, kıdem tazminatı konusudur.

Hukuki bir terim olan kıdem tazminatı; bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen işçiye ödenen tazminat türüdür. Aynı zamanda emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye de ödenir. Burada çalıştığı süre göz önünde bulundurulur ve bu sürenin karşılığı olan tutar toplu bir şekilde işveren tarafından ödenir.

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Tazminat, bir yaptırım türüdür. Bunu elde etmek için de bir takım şartların yerine gelmiş olması gerekmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

Kıdem tazminatını alabilmek için işçinin aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir.

İş sözleşmesinin işverence iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedeni dışında bir neden neticesinde sözleşmenin feshi durumunda,

İşçinin sağlık problemlerinin olması durumunda,

İş yerinde işin durmasıyla sözleşmenin feshi halinde,

Erkek çalışanın askerlik görevini yetirmesi getirmesi gereğiyle,

Kadın işçinin evlenmesi ile işi bırakması durumunda(Evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvuru şartı ile),

Emekliliğe hak kazanılmasıyla,

Sigorta prim gününün doldurulmasıyla kıdem tazminatı ödenir.

Yukarıda saydığımız koşulların dışında kalanlar kıdem tazminatı alamazlar.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Tazminatı almaya hak kazandıktan sonra akılları kurcalayan diğer bir mesele de kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı konuşur. Bu durumda çalışanın işe başlama tarihi ve işten çıkış tarihi arasında geçen her bir yıl için 30 günlük brüt ücreti miktarında kıdem tazminatı ödenir. İşe giriş ve işten çıkış tarihleri üzerinden bir yıldan kalan günler için de aynı oranla ödeme yapılır. Buna ek olarak belirtmeliyiz ki; bu tazminat hesaplanırken yalnızca damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatında tavan asgari ücrete yapılan zamlarla birlikte hemen her sene değişiklik göstermektedir. 2018 yıllık kıdem tazminatı tavan tutarı 5,001, 76 TL’dir.

İstifa Eden Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Son düzenlemeyle birlikte çokça merak edilen bir soru; istifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? İstifa eden bir çalışanın kıdem tazminatı almaya hak kazanması için istifanın belirlenmiş birkaç neden ile yapılmış olması gerekmektedir.

Bunlar, kadınlar için evlenme, erkekler için askerlik durumu ve emekliliğe hak kazanmış olmaktır. Ancak emekliliğe hak kazanmış olmak tek başına yeterli bir kriter değildir. Zaten çalışanların da aklını en fazla kurcalayan konu da tam da bu noktadır.

Emeklilik şartını sağlayan çalışanın, kıdem tazminatı alabilmesi için SGK’dan yazı alması da gerekmektedir. İş hukuku avukatı ile konu detayları hakkında danışılması ve destek alması önemli husustur.

Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Nedir?

15 yıl sigorta süresini ve 3600 günlük primini tamamlayanlar, emekliliğe hak kazanırlar ve istifa halinde kıdem tazminatı alabilirler. Ancak, buradan önce de yerine getirilmesi gereken bir şart vardır. O da SGK’dan alınan “Emeklilik hakkı elde etmiştir” yazısıdır. Bu durumda da çalışanın sigorta girişinin 8 Eylül 1999 öncesi yapılmış olması gerekmektedir.

Bu tarihten sonra sigortası başlayanlar için bu şart ne yazık ki geçersiz sayılmaktadır. Şimdi çalışanların akıllarına bu bahsi geçen tarihten sonraki çalışanların durumunun olacağı sorusu gelmektedir. Bahsi geçen yıl ve prim süresindeki istisna; 25 yıl ve 4500 gün şartının olmasıdır.

FYani 8 Eylül 1999’dan sonra sigorta girişi olanlar en az 4500 günlük primi ve 25 yılı tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu süreyi aynı iş yerinde geçirmiş olmaları şartı yoktur. Yalnızca, yukarıda da belirttiğimiz gibi kıdem tazminatının alınması için son bir yılı aynı iş yerinde çalışarak geçirmeleri gerekmektedir.