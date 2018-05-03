EV DEKORASYONU İÇİN ZEBRA PERDE

Günümüzde özellikle de ev dekorasyonu konusunda birçok popüler uygulama görmek mümkün hale gelmiştir. Hatta bu anlamda her gün farklı dekorasyon önerileri görmek neredeyse sıradan bir hale gelmiştir. Bunların arasında zebra perde modelleri de oldukça yaygın şekilde kullanılmaya başlanılmıştır. Ev dekorasyonlarında son derece popüler hale gelmeye başlamış olan zebra perdeler, estetik bir görünüme sahip olduğundan dolayı, modern olmaya başlamış olan perde sektöründe popüler olmaya başlamış olan perdeler arasında yer alıyor. Zebra perde kullanımlarında kumaş konusu da önemli bir yer tutmaktadır. Bu alanda da günümüzde neredeyse tüm evlerde en çok tercih edilen kumaş türü saten türü kumaşlar olmaya başlamıştır. Bu tip kumaşların özellikle de zebra perde modelleri içinde kullanılması yıkama açısından da kolaylık sağlamaktadır. Aslında zebra perdeyi bir yandan da tül perdeler ile kullanmak da faydalı olacak dekorasyon görüntüleri elde etmek için yeterli olacaktır. Bunun kullanımı hakkında ise şöyle bir bilgi verebiliriz. Tül perdeyi fon perde şeklinde kullanabilmek için tül perdede bulunan etek kısımlarını bir birine bakacak biçimde kıvırmak gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da ortaya gerçek anlamda bir zebra perde görüntüsü çıkacaktır. Popüler olan zebra perdelerin aynı zamanda evlerde kullanılmasından ziyade son dönemde lüks ofislerde, perdecilerde veya benzer şekilde mobilya satmakta olan mağazalarda da kullanılmaya başlandığını görebiliriz. Zebra perde olarak kullanılan perdelerin yıkanması da önemli detaylar arasında yer alıyor. Hassas ürünler olduğu için 30 derecelik bir ısıda yıkamam temizlenmesi açısından yeterli olacaktır. Hassas program ile yıkayabilir ve her zaman temiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunların yanında zebra perdelerin maliyet açısından da son derece uygun olduğunu da dekorasyon yapmak isteyenler için ifade edebiliriz. Detaylı bilgi ve online alışveriş için www.enmodaperde.com/zebra-perde adresini ziyaret ediniz.