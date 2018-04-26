Kullanıldığı sistemlere bağlı olarak değişiklik gösterebilen reçine ve sentetik dolgularla tüm alanlar için özel olarak tasarlanmış açık ve kapalı spor alanlarında, yol çalışmalarında kullanılabilen estetik, sağlıklı, kaydırmaz, hava koşullarına ve ısı farklılıklarına, yoğun yaya trafiğine dayanıklı yol ve zemin kaplama malzemesidir. Zemine %0,5 – %0,10 arasında eğim uygulanmalıdır. Yüzeyin olabildiği kadar pürüzsüz olması gerekmektedir. Astarlanmış zemin uygulandıktan sonra 24 saat bekletilme kuralı vardır. Beton zemin basınçlı hava kompresörü ile toz ve kirlerden temizlenir. Akrilik zemin kaplama kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır.

Su bazlı oluşturulan akrilik zemin kaplama, isminden de anlaşılacağı üzere suya dayanıklılığı ile ön planda olan kaplama zemin yağışlı bölgelerde açık alanlar ve spor salonlarının zemin kaplamalarında asfalt, beton gibi zeminlerin üzerine işlenen ekonomik olarak uygulanmaktadır.

Supersoft sistemi, ayak hareketi ve harika top zıplamaları sunan özelliğiyle geleneksel olarak bilinen sentetik tenis kortu zemin kaplamasıdır. Supersoft W.S. sistemi olarak bilinen ve geliştirilmiş olan kaplama, supersoft sisteminin yoğunlaştırılmış versiyonudur. Bu sistemde kuartz kumu uygulamadan önce gerekli miktarda karıştırılarak yüzeye uygulanmalıdır.

Cushion akrilik zemin kaplama, Su bazlı akrilik reçine ve sentetikler ile füzyonlanmış, spor alanları için farklı ve özel olarak tasarlanmış, estetik, ekstra ekonomik zemin kaplamasıdır. Bu zeminlerde su bazlı da olduğu gibi sert zeminler üzerine uygulanmaktadır. Geliştirilen sistem füzyonlanırken tamamen açık hava şartları göz önüne alınmıştır.

Tenis kortları, basketbol sahaları, hentbol, voleybol, bowling gibi alanlarda kullanılır.

SBR üstü akrilik zemin kaplama, birçok amaca hizmet eden akrilik zeminler birbirleri arasında füzyonlanarak farklı amaçlar için üst düzey verimlilik almak amaçlanmıştır. SBR üstü akrilik zemin kaplama, diğer kaplamaların verimlilikte üstüne çıkarak geliştirilebilen en üst zemin kaplamasıdır. Özellikle tenis kortları zeminleri için geliştirilmiş, Usta tenisçilerin tercihi gelişmiş profesyonel kortların vazgeçilmez zemin kaplamasıdır. Saha içerisin de topun mükemmel olarak kontrolünü sağlayan kauçuk tabanlı akrilik en esnek zemin kaplamalarıdır. Açık havada oynanan tüm spor oyunları için en uygunudur.