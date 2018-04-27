Kara Kutu Teknolojisin Günümüze Uyarlanıyor

Genelde hemen göze çarpan turuncu renge sahip olsa da kara kutu olarak tabir ettiğimiz sistem, son zamanların en çok konuşulan teknolojilerinden biri. Çünkü otomobillerde de kullanılacak olan bu kayıt sistemi bilindiği üzere uçaklarda yaşanan pek çok kazanın sebebini anlamamıza yardımcı oluyor.

İlk olarak Dawin Warren tarafından ortaya atılan bu icat zaman içerisinde günümüz teknolojisine bağlı olarak geliştirilmiş ve daha kullanışlı bir hale getirilmiştir. Uçak içerisinde bulunan pek çok veriyi kaydeden kara kutular aynı zamanda pilot kabinindeki son konuşmaları da kaydettiği için olası kazaları çözümlemekte son derece önemli bir rol oynar.

Kara Kutu Hangi Malzemelerden Üretilir?

Kara kutu sistemi oluşturmak için çok farklı ve dayanıklı malzemeler üretilse de aslında temelde alüminyum ve plastikten oluştuğunu söyleyebiliriz.

oluşturmak için çok farklı ve dayanıklı malzemeler üretilse de aslında temelde alüminyum ve plastikten oluştuğunu söyleyebiliriz. Kokpit içerisindeki verileri ve sesleri kaydeden bu cihaz paslanmaz, çelik olduğu için kaza esnasında darbelere de dayanıklı hale gelir.

Yaklaşık olarak 25 santimetre ene ve 25 santimetre boya sahip olan kara kutunun kalınlığı da 6-7 milimetredir.

Aşırı sıcağa dayanıklı olması için de dış kısmı sıvı köpük ile donatılmıştır.

Kutular son derece sağlam ve dayanıklı olduğu için 7 yıl sonrasında bulunan bir kara kutu bile sağlıklı olarak çıkarılabilmiştir.

Herkesin Kafasında Aynı Soru; Uçaklar Neden Kara Kutu Malzemelerinden Üretilmiyor?

Kara kutu sistemi bu kadar sağlam çalışıyorsa, neden kara kutular gibi uçaklar da aynı malzeden üretilmiyor sorusu pek çok kişinin kafasını kurcalamıştır. Mümkün olduğunca dayanıklı üretilen bu kara kutular, bilindiği gibi kazalarda da sağlam kalan tek parça oluyor. Ancak uçaklar uzun mesafelere az yakıtla gittiği ve mümkün olduğu kadar hafif olan bir malzemeden üretildiği için , kara kuru ile aynı malzemelere sahip olmasının bir imkanı yok.

Ayrıca uçak kazalarının nedeni de birbirinden çok farklı olabilir. Bu nedenle uçağın yapıldığı malzemenin çok önemi olmadığını bilmek gerekir. Ayrıca otomobil sektöründe de pek çok kazayı anlamaya yarayacak olan bu teknoloji yakın zamanda tüm yeni otomobillerde olacağa benziyor.