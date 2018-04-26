İstanbul Paintball Merkezi

Paintball severlerin uğrak yeri olan tesislerimiz sayesinde, tüm ekipmanların en yi şekilde ayarlanmasından dolayı, oyundan tam anlamı ile zevk almak da mümkün hale getirilmiştir. İstanbul’da yaşayan kişilerin her zaman uğrak bir mekan halini aldığı tesislerimiz sayesinde, oyun oynamanın tüm avantajlarına ve ayrıcalıklarına kavuşmanız da mümkündür. Özellikle de birden fazla olan yerde tesisimizin olması, kişilerin çok daha kolay ve kısa bir zaman içerisinde tesislerimize ulaşmaları mümkün kılınacaktır. bunun yanı sıra, tesislerimizde paintball için geliştirilmiş olan ekipmanların da gerçeğe en yakın şekilde tasarlanmış olması, oyunu daha da gerçekçi bir hale getirebilmektedir. Ayrıca kişilerin zarar görmemesi adına da paintball için tasarlanmış olan tüm ekipmanların en iyi şekilde geliştirilmiş olan kaliteyi sunabileceğini söylemek doğru olacaktır.

Paintball İstanbul içerisinde yer alan tesislerimizin en iyi kalite ile sizlere hizmet sağladıkları görülebilmektedir. Özellikle de tesislerin en iyi kalitelerinin yanı sıra, geniş alanlarından dolayı da her zaman en çok tercih edilen tesisler içerisinde yer aldığı söylenebilecektir. Özellikle de oyunun kurallarını daha önceden bilmenin, kişilerin oyun tarzlarını da değiştireceğini ve bu sayede çok daha zevk alınacağını söylemek mümkündür. Oyunun özellikle de kurallarına dikkat edilmesi gerekliliği, oyunun en iyi şekilde oynanmasına yardımcı olacaktır. İstanbul’da pek çok semtte de yer alan bölgelerimiz içerisinde paintball oyununun en iyi şekline kavuşmak da sizler için mümkün olmaktadır.

Oyun için mekanın da büyük bir öneme sahip olduğu söylenmelidir. Özellikle de makan içerisinde yer alabilecek olan engeller ve saklanma alanları sayesinde, tamamen açık bir alandansa, bu tür yerlerde paintball çok daha eğlenceli olabilmektedir. Bunu bildiğimiz için de sizlerin oyun kalitesinden en çok verimi alabilmeniz adına, düzenlemiş olduğumuz tesisleri en iyi dekorlar ile kombin ettik. Yine aynı şekilde paintball oynarken giyilebilecek olan kıyafetlerin de gerçeğe en yakın şekilde düzenlenmiş olması ve bunu yaparken de dayanıklı olması, tercihkeri daha da arttıran bir unsur olarak karşınıza çıkmaktadır. Tesislerin fotoğrafları da site içerisinde sizler için paylaşılmış olan fotoğraflar içerisinde yer almaktadır.