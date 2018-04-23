Elektrik İzolasyon Döküm Reçinesi

Polin Kimya olarak geliştirdiğimiz elektrik izolasyon reçineleri aşınmaya, kimyasal ve korozotif maddelere karşı yüksek dayanım gösterir. İgnitör-ateşleyici, regülatör, izolatör, kuru tip transformatörler, kablo birleşim yerleri, kondansatör-kapasitör, elektronik balast, dalgıç pompa, elektrikli yol butonu- tünel butonu, geri vites ikaz kornası veya sinyali, elektrikli korna, elektrikli mıknatıs gibi alanlar elektrik izolasyon reçinesi kullanım alanlarının başında gelir. Ürün çeşitlerimiz arasında tek kompenentli, hava korumalı, poliüretan esaslı bobinaj vernikleri, çift kompenentli, alçak-orta gerilime dayanıklı reçineler, çift kompenentli, alçak-orta gerilime dayanıklı, poliüretan elastik ya da sert reçineler, çift kompenentli, hidrokarbon reçine esaslı PLN reçinelerimiz bulunmaktadır. Polin PU 8049 tek kompenentli, poliüretan esaslı vernik nemle kürleşebilir ve 40-45 dakika kullanım süresi vardır.

POLİN HK PLN çift kompenentli, solvet, izosiyanat, zehirli madde içermeyen, hidrokarbon esaslı elektrik izolasyon döküm reçinesidir. Elektrik kablo sanayinde, kablo başlıkları dökümünde, uç bağlantılarının toprak altı izolasyonunda kullanılır. POLİN EP 9023 çift kompenentli, epoksi bazlı, solventsiz elektrik izolasyonu sağlayan döküm kalıp malzemesidir. Su, rutubet, aşınma, darbe ve birçok kimyasala karşı dayanıklıdır. Elektronik malzemelere nem, toz girmesini ve kısa devreleri engeller. Elektronik devrelerinin izolasyonu, devrelerin üstünün kapatılmasını, mekanik kimyasal etkilerden korunmasında izolatör, ölçü trafosu, akım ve güç trafolarında kullanılır. POLİN PU 8021 çift kompenentli, solventsiz, poliüretan esaslıdır. Elektrik kablo sanayinde kablo başlıkları ve ek mufları dökümünde, uç bağlantıları izolasyonunda, dalgıç pompa, akvaryum filtresi, izolatör, trafo ve birçok motordaki elektrik aksamlarını sudan korumada kullanılır.

POLİN PU 8010 elektrik izolasyon döküm reçinesi solventsiz, çift kompenentli, poliüretan esaslıdır. Elektrik kablo sanayinde kablo başlıkları ve ek mufları dökümünde, uç bağlantıları izolasyonunda kullanılan döküm reçinesidir. Kimyasal ve korozif maddelere dayanıklıdır. Suyun geçişini önler, metal kapsamları korozyona karşı korur. POLİN PU 8003 solventsiz, çift kompenentli, poliüretan esaslı reçinedir. Dalgıç pompa, izolatör, trafo ve birçok elektrik elemanının imalinde kullanılır. Yüksek gerilim cihazlarında, telefon kablo bağlantı ve bobinlerinde akma ve sızmayı önler. Kalıp ve döküm işlerinde torna ve tesviye ile işlenebilir. Ürün fiyatlarımız ve servislerimizle ilgili bilgileri firmamızı arayarak öğrenebilirsiniz.

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