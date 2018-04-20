Merdivenköy Temizlik Şirketi

Günümüzde temizlik hizmetleri konusunda büyük bir inovasyon yaşanmış durumdadır.

Birçok evin, kalabalık mekanların ve ofislerin temizliğinde güvenilir bir firmanın personelleri tercih edilir. Personel temin emek isteyen firma talep de bulunur.

Göztepe Temizlik tarafından verilen hizmetler;

Ev Temizliği

Ofis Temizliği

İnşaat Sonrası Temizlik

Dış Cephe Temizliği

Halı Yıkama

Yerinde Halı Yıkama

Buharlı Halı Yıkama

Camii Temizliği

Yat Temizliği

Okul Temizliği

Hastane Temizliği

Banka Temizliği

Fabrika Temizliği

Temizlik firması da müşterinin ihtiyaç duyduğu elemanı gönderir. Gerekli olan temizlik elemanları, sigorta ve personelin maaş gibi durumlar temizlik firması tarafından ödenir. Yani siz hiçbir şey ile uğraşmazsınız. İstenen personel karşılığında bir fatura kesilir.

Ardından da tertemiz bir çalışma ortamına sahip olabilirsiniz. Güvenilir, kaliteli ve kurumsal bir yerden destek almak için Merdivenköy personel temini hizmetlerinden yardım alabilirsiniz. Bu bölge de yaşayanlara profesyonel bir hizmet sunan kurumumuz sayesinde ofisinizde sağlıklı bir ortam yaratabilirsiniz.

Merdiveköy Personel Temini Prensipleri

Merdivenköy personel temini ile birlikte kurumsal bir destek alabilirsiniz. Kurumumuz belirli kriterleri göz önüne alarak personellerini temin eder. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

Eleman Seçilmesi: Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda personeller temin edilir. Elemanın güvenlik soruşturması, belirlenen şekilde giydirilmesi ve işe giriş işlemleri dikkatli bir şekilde yapılır. Personele iş öncesinde işle alakalı seminerler verilir. İş güvenliği konusunda bilgilendirilir. Ardından da personelin işe hazır duruma getirilmesi sağlanır.

Çalışan personeller müşterinin istediği şekilde giydirilir.

Personel iş kalitemizin yüksek olması için motivasyonları yüksek tutulur. Özgüvenli olmaları için her şey sağlanır. Çalışma ortamımızda saygı ön plandadır.

Profesyonel, güvenilir ve kaliteli bir hizmet ayrıcalığı için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Merdivenköy Personel Temini İle Kaliteli Hizmet

Merdivenköy personel temini uzun yıllardır hizmet veren güvenilir bir kurum olma özelliği gösterir. Çalışma ortamınızın temizliği için profesyonel ellerin desteğinden yardım almanız gerektiğini unutmayın. Sizin belirlediğiniz periyotlarda gelen personellerimiz temizlik işlemlerini doğru bir şekilde yapar. Siz de personelin SGK, maaş ve diğer işlemleri ile uğraşmazsınız.

Belirlenen fatura ölçütünde ödeme alınır.

Göztepe Temizlik Şirketinin web sitesini https://www.goztepetemizlik.com.tr/iletisim/ ziyaret edebilir veya hemen 0(216)478 58 12 numaralı telefonu arayarak ulaşabilirsiniz.

Merdivenköy bölgesinde hizmet veren kurumumuzla kazançlı çıkma sizin ellerinizdedir. Böylece tertemiz ve mis gibi bir çalışma ortamına sahip olabilirsiniz. Personellerimiz işinin ehli kişilerdir. Gerekli ön eğitimi alarak görevlerini icra ederler.