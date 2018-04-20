Bakan Halı Yıkama Başakşehir Küçükçekmece Halkalı Atakent İkitelli Sefaköy Bahçeşehir Kayaşehir

Bakan Halı Yıkama fabrikası, İstanbul’da Başakşehir halı yıkama, Küçükçekmece halı yıkama, Halkalı halı yıkama, Atakent halı yıkama, İkitelli halı yıkama, Sefaköy halı yıkama, Başakşehir halı yıkama ve Kayaşehir halı yıkama şubeleri ile profesyonel halı temizliğinin yanı sıra Antik halı yıkama, evde koltuk yıkama, stor perde yıkama ve zebra perde yıkama hizmeti sunuyor...

Bakan Halı Yıkama fabrikası , halı yıkama sektöründe 18 yıllık deneyimi ile şimdi İstanbul Avrupa Yakası’nın birçok bölgesinde profesyonel halı yıkama hizmetini en ucuz fiyatları ve rakipsiz kalitesi ile sunuyor. Firma, şimdilik İstanbul’da 8 bölgedeki şubeleri ile hizmet verirken, 2018 yılında tüm ilçelerde hizmet sunmayı hedefliyor. Bakan Halı Yıkama, 2018 yılının ilk çeyreğinde eş zamanlı olarak hizmete sunduğu Başakşehir halı yıkama, Küçükçekmece halı yıkama , Halkalı halı yıkama, Atakent halı yıkama, İkitelli halı yıkama, Sefaköy halı yıkama, Bahçeşehir halı yıkama ve Kayaşehir halı yıkama şubeleri ile binlerce ev hanımının, onbinlerce metrekare halısını yıkıyor.

ANTİK HALI YIKAMA

Bakan Halı Yıkama fabrikası, makine halıları yıkama hizmetin yanı sıra İran Halısı, Yün Halı, Pakistan Halısı, Yörük Halısı, Hereke Halısı, Nepal Halısı, Çin Halısı, Yağcıbedir Halısı, Pazırık Halısı, Yörük Kilimi, Türkmen Halısı ve Kilimi, Bünyan Halısı, İpek Halı, El Dokuma Halısı, Hint Kilimi, Hint Halısı, Isparta Halısı ve Ladik Halısı yıkama ve antik halı yıkama işlemlerini garantili olarak ve %100 müşteri memnuniyetini hedefleyerek yapıyor.

Kısa zamanda açtığı 8 şube ile İstanbul’da halı yıkama sektörüne adından söz ettiren Bakan Halı Yıkama tüm bu hizmetlerinin dışında evde/yerinde koltuk yıkama, stor perde yıkama ve zebra perde yıkama hizmetlerini de aynı şekilde çözüm odaklı ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti çerçevesinde sunuyor.

7/24 ÇAĞRI MERKEZİ

Bakan Halı Yıkama fabrikası, Başakşehir, Küçükçekmece, Halkalı, Atakent, İkitelli, Sefaköy, Başakşehir ve Kayaşehir şubelerine ulaşan halı yıkama ya da sunduğu diğer hizmetleri ile ilgili talepleri, merkez ofisinde kurduğu müşteri hizmetleri çağrı merkezi ile zaman kaybına sebebiyet vermeden, tam zamanında karşılıyor.

Siz de Bakan Halı Yıkama fabrikasının 18 yıllık tecrübesi ve rakipsiz fiyatları ile sunduğu halı yıkama, evde koltuk yıkama yani yerinde koltuk yıkama, stor perde yıkama ve zebra perde yıkama hizmetlerini denemek için Bakan Halı Yıkama fabrikasına 0 212 801 80 85 / 0 553 425 85 77 numaralı telefonlarından ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.bakanhaliyikama.com/

Telefon: 0 212 801 80 85 / 0 553 425 85 77