Tüm Dünyada Çay Kültürü

Dünya ülkelerinde çay tüketimi neredeyse tüm ülkelerde yapılmaktadır. çay tüketiminde Çin, Japonya, Amerika ve Avrupa ülkeleri farklı farklı çaylardan yana tercihlerini kullanırken Türkiye çay tercihini her zaman siyah çaydan yana kullanmaktadır. Siyah çayın dinlendirici ve stres giderici etkisi çay seçiminin siyah çay üzerinden yapılmasına neden olmaktadır. Uzmanlara göre tüm yaşlarda siyah çayın tüketimi yapılabilirken mutlaka her gün bir iki bardak da olsa mutlaka siyah çay tüketimi konsantrasyon güçlüğü çekenler veya yaşı ilerlemiş kişiler tarafından uzmanlara göre yapılmalıdır. Uzmanlara göre kalp damar hastalığı olanlar bile gün içinde birkaç fincan olmak üzere siyah çay tüketimi yapmaları gerekmektedir. Çay tüketiminde son zamanlarda uzmanların uyarılarına göre günlük olarak tüketilen üç fincan kadar yeşil çayın da büyük bir faydası bulunmaktadır. Yeşil çayın tüketiminde mutlaka çok aşırıya kaçılmamalıdır. Çünkü çok zinde tutucu özelliği bulunan yeşil çay kahveden daha fazla kişinin uykusun kaçırmakta ve konsantrasyonunu son noktaya çıkarmada etkilidir.

Günümüzde bir çok kişi evlerinde çay içemedikleri için dış mekanlarda çay içmek zorunda kalmaktadır. İçerisindeki tinen maddesi ve kafein nedeni ile vücut alışkanlığı da yapan siyah çay dış mekanlarda kahvehanelerde, çay ocaklarında, restoranlarda ve bir çok lokanta çeşitlerinde içilebilmektedir. Bu mekanlarda çay içimi genellikle çay kazanları ile yapılarak çay gelen müşterilere bu çay kazanı çeşitlerinden bardağa konularak servis yapılmaktadır. Merak konusu olan çay kazanı fiyatları hususunda her ürün gibi çay kazanı fiyatları ebatlarına ve modellerine göre değişim göstermektedir. Yani çay kazanı çeşitleri arasından kişi kendisi için bir çay kazanı almak istediğinde günlük olarak kaç bardak kadar çaya ihtiyacı olabileceğini mutlaka bilmelidir. Çünkü çay kazanlarının bazıları yüz bardak kadar çay alabilirken bu çay kazanlarının bin bardak kadar bile çay alabilen modelleri bulunmaktadır. Bazı çay kazanı modelleri kare biçiminde imal edilirken, bazıları çaydanlık şeklinde büyük ve yuvarlak bir şekilde üretilmektedir. bu tiplerden genellikle ev hanımları çay kazanlarını evlerine dekoratif ürünler olarak alırken bir çok kişi bu kazanları evlerinde kullanabilmektedirler.