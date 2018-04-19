Evaporatif soğutucular nasıl çalışırlar?

Evaporatif soğutucular hem kurulumu hem de çalıştırılması, geleneksel klimalara göre yarı yarıya daha az olan iklimlendirme araçlarıdırlar. Ortama sürekli olarak yeni, taze, filtrelenmiş hava üflerler. Dolayısıyla, aynı havanın yeniden sirkülasyonunu yapan geleneksel klimalara göre sağlık açısından tartışılmaz bir üstünlüğe sahiptirler. Nemi az olan bölgelerde daha verimli bir şekilde çalışırlar. Enerji tüketimleri geleneksel klimalara göre çok çok daha azdır.

Evaporatif soğutucuların çalışma şekli şöyledir: Soğutucunun içindeki fan dışarıdaki havayı alarak içeriye doğru çeker. Bu hava ıslak soğutma pedinin içerisinden geçerken, peddeki suyun buharlaşmasına sebep olur. Gaz haline geçen sıvıların bulundukları bölgedeki sıcaklık enerjisini düşürmelerine neden olur ve ortamdaki sıcaklık azalır. Sonuç olarak daha serin ve daha nemli bir hava ortaya çıkacaktır. Sonrasında bu hava güçlü fan yardımıyla ortama üflenir. Bu da sürekli olarak taze ve serin havanın akışını sağlar. Aynı zamanda bayat hava da dışarıya atılmış olur.