Dünyada çok eski zamanlardan beri kimyasal açıdan büyük gelişmeler ve incelemeler yapılmaktadır. Bu araştırmalar içinde bir takım yapılan araştırmalar sonuca ulaştırılırken bir takım araştırmalar da halen inatla devam etmektedir. İnsanlara teknolojiden başka iyilikleri, hastalıkların tedavilerini ve birçok ulaşım sanatını verebilmek için yapılan bu araştırmalardan son zamanlarda en iyi haberler gelmektedir. Bu makalemizin içeriğinde kuru buz nedir bu konunun incelemesini yapalım istedik. Kuru buz tam olarak incelenerek bakıldığında Donmuş karbondioksit yani (CO2) okunarak bu amaç uğruna da açıklama yapıldığı zaman gündemde tam olarak kimyasal araştırmalar ortasında olarak farklı alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Bunun araştırılması yapılırken kuru buz olarak değil de son zamanlarda çokça görsellik içeren nesnelerin açısından da sık bir şekilde denk geldiğimiz bir sunum yani bir verim isteme tekniği haline dönüşmüş bulunmaktadır. Gerek yemekler üzerinde, gerekse farklı kahve tabağı sunumları esnasında, bazen de büyük bir farklılık yapmak insanları eğlendirmek ve buna bağlı olarak çocukları eğlendirme amaçlı olarak kullanılmış olan bir sistemdir.

Bu araştırmalar içinde en fazla yapılan araştırma kuru buz olarak da bilinse bununla birlikte medikal oksijen ve buna bağlı olarak daha çokça gıda gazı araştırması da yapılmaktadır. Farklı bir sistem üzerinden araştırma yapılırken sonuçlar birbirini takip edebilir kıvamda da görülebilir. Fakat tüm araştırmaların sonucu tüm kategorilerde olduğu gibi, kimyada da aynı şekilde sonuca erişim sağlamaktadır. Donmuş karbondioksitin bir başka çeşidi olarak kuru buzun takip edilmesi bu buzun blok kuru bir şekilde donmasının sağlanması ile oluşmaktadır. Bir çok özelliğe sahip olan bu kuru buz tıbbi olarak da kullanıma sunulmuş fakat rağbet görüp görmediği bilinmemektedir. Her zaman süper bir şekilde soğuk oluşu uçucu özelliğinin yanında bir de soğukluğunun anılmasını da kuru buzun sağlamaktadır. Katı, hafif katı ve gaz gibi moleküller ile araştırılan bu buz çeşidinde bir çok sistemde kullanılmasından dolayı yaygın olarak hemen hemen her iş kolunda bilinirliliğini artırmak maksadı ile ulaşım sağlanmak isteyen geleneksel buz kalıpları oluşturmak için sisteme bağlanmıştır.