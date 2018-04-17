Pek çok takı çeşidinde olduğu gibi genellikle kadınların zevkine uygun olarak üretilen gümüş kolye modelleri her yıl birbirinden farklı modeller ile satışa sunulmaktadır. Geçmişten günümüze birçok kolye modeli üretilmiş olup bunların her biri birbirinden farklı zevklere hitap edebilir niteliktedir. Günlük yaşamda daha çok süs amacıyla kullanılan gümüş kolye çeşitleri 925 ayar olarak geçmektedir. Yapılan kombinlerin tamamlayıcı parçası olarak da görülen kolyeler için çok fazla sayıda model seçeneği bulunmaktadır. Bu sayede hem kadınlar hem de erkekler kendi zevk ve tercihlerine uygun gümüş kolye modellerini rahatlıkla bulabilmektedir. Bunun için internet siteleri iyi bir yol olup birbirinden farklı modellere kısa süre içerisinde ulaşılabilmektedir.

Bayan Gümüş Kolye Modelleri

Bakımlı ve şık kadınların en önemli aksesuarlarından biri gümüş kolye modelleri olarak bilinmektedir. Birbirinden farklı görüntülere sahip olan bu kolyeler kadınlar tarafından severek kullanılmaktadır. Son zamanlarda en çok tercih edilen gümüş kolye çeşitlerine bakıldığında bunlar içerisinde zirkon beyaz taşlı kolyeler ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra kar tanesi, elif ve vav harfi, sonsuzluk işareti, kalp gibi simgelerin bulunduğu kolyeler de kadınlar tarafından ilgi görmektedir. Bu tarz simgeli kolyeler genelde günlük kullanım için de uygundur. Ebat itibariyle küçük olması kadınlar bakımından kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Özel günler için kullanılan kolyeler daha çok gösterişli ve göz alıcı olan modellerden meydana gelmektedir.

İsimli Gümüş Kolyeler

Gümüş kolye modelleri incelendiğinde bunlar içerisinde isim yazılı kolyeler uzun yıllardan bu yana ilgi görmektedir. Hem hediyelik hem de günlük kullanım için uygun olan bu kolyeler tek isim için olabileceği gibi birkaç isim şeklinde de özel olarak hazırlanabilmektedir. Özellikle çiftler arasında gümüş kolye manidar bir anlam taşımakta, eşlerin ve çocukların adı yazılarak şık bir takı manalı hale getirilmektedir.

İsim yazılı gümüş kolye modelleri başta olmak üzere tüm kolye modellerine ulaşabilmek için

https://www.gumusruyasi.com/gumus-kolye-modelleri internet adresi faydalı olmaktadır. Sitedeki ürün yelpazesi son derece gelişmiş olup pek çok zevk ve tercihe hitap eden gümüş kolye modelleri bulunmaktadır.