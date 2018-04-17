Bu yıla damgasını bayan elbise modelleri vuracak. Çünkü en beğenilen çizgilerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş koleksiyonlarda yok yok. Her zevke ve bedene uygun onlarca elbise modelleri farklı ile göz dolduruyor. Fırfırlı yaz elbiselerine bu yıl daha mini ve modern elbiseler de katıldı.

Asimetrik detayların bol kullanıldığı elbiselerde kumaş tercihi genellikle pamuklu olanlardan yana. Giyildiğinde oldukça rahat hareket ortamı sağlayabilen bu elbiseler özel zamanlar için de tercih edilebiliyor. Hem rahat olması hem de şık olması bu bayan elbise modellerine olan beğeniyi katlıyor. Özellikle mürdümün sık tercih edildiği bu modellerde tül detaylar da elbette unutulmamış.

Dekolte Ayrıntıları

Elbiselerde dekolte seven hanımlara müjde. Çünkü bayan elbise modellerinde kullanılan dekolte ayrıntıları modern bir görünüm sunuyor. Kol, yaka, bacak ya da göğüs dekolteli elbise modelleri en özel zamanlarınız için sizleri bekliyor. Fırfır ya da payetler ile süslenen bu dekolteler elbise modellerine sade bir şıklık katıyor.

Kadife modasının yeniden gün yüzüne çıkması elbiseleri de değiştirdi. Onlarca kadife bayan elbise modeli sizleri bekliyor. Dantel ve etnik desenler ile süslenmiş ya da bol kol ayrıntıları kullanılmış bu elbiseler hem günlük hem de özel zamanlar için rahatlıkla tercih edilebiliyor. Genellikle kadife dendiğinde akla siyah gelse de bu yıl bu algı değişecek. Çünkü narçiçeği, kırmızı, bordo, mürdüm gibi renkler kadifeler ile buluşuyor.

Uzun Ve Tiril Elbise Modelleri

Yaz aylarının gelmesi ile dolapları süsleyen uzun ve tiril elbiseler rengarenk modelleri ile alıcılarını bekliyor. Rahat kumaşlar kullanılarak üretilen bu elbise modelleri kemer ya da cep ayrıntıları ile de süsleniyor. Bu elbiseler genellikle günlük tercih edilse de özel zamanlarda da yadırganmıyor. Özellikle bu elbiselerin fırfırlı yaka modeli olanlar en sevilenler arasında. https://www.ironitekstil.com/koleksiyon/elbise/ sitesinde bu ve daha pek çok elbise modeline ulaşmanız mümkün. Üstelik sitede bulunan bu elbiseler piyasadaki pek çok elbise modelinden daha kaliteli ve uygun fiyata satılıyor. Rengarenk ve en yeni ayrıntılara sahip bayan elbise modelleri bu sitede sizleri bekliyor.