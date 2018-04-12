Hangi Ülkeler Vizede Kolaylık Sağlıyor?

Kolay vize alınan ülkeler, özelikle ani tatil planlarında sizin için en iyi alternatiflerden birisi olacaktır. Bu ülkelere yönelik planlar yapıldığında, vize almak çok fazla zorluk çıkarmadığı için işlemlerinizi tamamlayabilir ve ucuz uçak bileti gibi detayları da hallederek yurt dışına çıkabilirsiniz. Dünya genelinde pek çok ülke, daha fazla turisti çekebilmek adına giriş şartlarını kolaylaştırırken, Türkiye’den vize sorunu yaşamadan gidebileceğiniz pek çok ülke de yine değerlendirilmesi gereken listesinde.

Fransa

Eğer Almanya yerine Fransa’yı tercih edecekseniz, vize alma konusunda kuşkusuz çok daha sorunsuz bir dönem sizleri bekliyor. Başvuru evraklarının eksiksiz bir şekilde hazırlanması halinde başvurunuz onaylanacak ve seyahat etme amacıyla izin verilecektir.

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İtalya

Türkiye’den yapılan gezilerin büyük bir bölümünde tercih edilen İtalya, Türkiye’de yapılacak yurt dışı tatilleri için her zaman cazip durumda. Eğer vize konusunda gerçekten sorun yaşamak istemiyorsanız ve İtalya gibi özgün bir şehri gezmek istiyorsanız bu imkanı değerlendirebilirsiniz.

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Macaristan

İnternet adresi üzerinden dahi kolay bir şekilde bilgi alabileceğiniz Macaristan vizesi için kişilerin konsolosluklara gitmesi yeterli.

Portekiz

Türkiye’de çok fazla popüler olmasa da en çok ziyaret edilen Avrupa ülkelerinden birisi olan Portekiz, Akdeniz iklimi ve sıcakkanlı insanları ile dikkat çeken ülkeler arasında. Vize standart bir prosedür haline geldiği gibi başvuru yapan kişiler kısa süre içerisinde vizeye sahip olabiliyor.

İspanya

Avrupa’nın en dikkat çeken ülkelerinden birisi olan İspanya, tatillerin de vazgeçilmezleri arasında. Gezilecek, görülecek yerlerin fazla olması, Real Madrid ve Barcelona gibi futbol takımlarının popülerliği ülkeyi cazip hale getirirken, başvuru evraklarının eksiksiz olarak teslim edilmesi vize için yeterli.

Yunanistan (Kos-Midilli-Rodos...)

Özelikle kısa süreli tatillerde tercih edilen Yunanistan, adaları ve ekonomik yapısıyla dikkat çekiyor. Türkiye ve Yunanistan arasında zaman zaman siyasi sorunlar yaşansa da turizm etkinliklerinde iki ülke de durumu oldukça kolaylaştırmış durumda.

Slovakya

Avrupa'nın en cazip merkezlerinden birisi olan Slovakya, üstelik mevcut yapısıyla Türkiye’ye oldukça yakın. Özellikle Schengen vizesi olanlar için Slovakya, kolay vize alındığı için bir köprü görevi görüyor.