Zemin Döşeme

Ev ve bahçe dekorasyonu insanlar için oldukça önemlidir. günümüzde bahçe düzenlemeleri için çoğu insan peyzaj yapmak için maddi ve zaman desteği bulamamaktadır. Bu nedenden dolayı çoğu kişi bahçe düzenlemeleri için son zamanlarda oldukça büyük ölçüde yaygınlaşmış olan epoksi kaplama kullanılarak yapılan bahçe düzenlemelerini tercih etmektedirler. Günümüzde bu dekorasyon örneği bahçelerde yapıldığı gibi, belediye parklarında, site bahçelerinde ve bir çok orman düzenlemesinde de yapılmaktadır. Anaokulu bahçelerinde en fazla tercih edilen bu malzemelerin kaplanması sahte bir çimlenme görüntüsü olmasına rağmen gerçek bir çim ve bahçe görüntüsü vermektedir. Bir çok kişinin tercih etmiş olduğu bu sistemde görüntü olarak dekorasyon örnekleri de yine bu kaplamalar ile seçilebilir. Büyük parklarda bulunan yer zemin döşemeleri her zaman parklarda oynarken düşen çocukların zarar görmemeleri için yapılmaktadır. Çünkü yumuşak bir zemin hazırlayan poliüretan malzemeler gün içinde parkta oynayan çocukların düşmeden oyun oynamalarını sağlamaktadır.

pergola her zaman site bahçelerinde, belediye parklarında, hastane ve okul bahçelerinde bulunan çardaklara verilen isimdir. Bu çardaklar yaz kış insanları dinlenme parkları olarak ağırlarken zeminin ve çatının malzemeleri de ona göre seçilmelidir. Görüntü kalitesini çevre düzenlemesini ve çevre dekorasyonunu bir birine uydurabilen bir iç mimar bu sistem üzerinden renk uyumunu da çok güzel bir şekilde kurmalıdır. Renk uyumunu çok güzel bir şekilde kurduktan sonra kişi park ve bahçe düzenlemesini gerçek kalitede yapabilir. Park seçimlerinde her zaman zemin yumuşak kaplama olarak çocukların düşme ve çarpmaya yönelik eylemlerine göre yapılarak seçim buna göre yapılmalıdır. Aksi takdirde sert zemin üzerine parklarda düşen çocuklar zarar görebilmektedir. Bu malzeme ile yapılan tüm zemin kaplamalarında düşme ve çarpma esnasında zarar görülmez.