Kıdem Tazminatı - eMahkeme ile Arabuluculuk

Tüm çalışanların sigortası olarak kabul edilen iki adet tazminat bulunmaktadır. Bincisi kıdem tazminatı ikincisi ihbar tazminatıdır. Bu yıl itibarı bu tazminatlarda zamlanma oldu. Kıdem tazminatında bir üst limit bulunmaktadır. İhbar tazminatında ise brüt maaşın durumuna göre değişebilmektedir. Sigortalı çalışanların Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından güvence altına alınan ve kıdem tazminatına hak kazanmak için herhangi bir iş yerinde kesintiye uğramadan minimum bir yıl çalışma zorunluluğu vardır. Kıdem tazminatı her yıl için aylık brüt maaş kadar olmaktadır. Fakat kıdem tazminatında devletin belirlediği bir üst limit bulunmaktadır ve bu üst limiti geçirilmemektedir. İlgili yasa gereği kıdem tazminatına hak kazanan her çalışan bu üst limiti geçmeyecek şekilde kıdem tazminatını alabilmektedir.

Kıdem Tazminatı kaç TL’dir?

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile kesintisi yapılan ve aynı oranda kıdem tazminatı tavan limiti 270 TL artırılarak 4732TL’den 5002TL olarak belirlenmiştir. Çalışan kişi isterse 10 bin TL maaş da alsa kıdem tazminatı maksimum 5002 TL olarak belirlenecektir. Kıdem tazminatındaki artış miktarı az gibi görünse de yıllarca aynı iş yerinde çalışmış olan büyük bir avantaj sağlayarak çalışanlara katkı sağlamaktadır. Herhangi bir çalışanın kıdem tazminatına hak kazanması için kendi isteği dışında işveren tarafında işten çıkartılması gerekmektedir. Ancak bunların istisnai durumları da mevcuttur. İşyerlerinde uygulanan mobbing gibi baskı sonucu işini terk eden çalışanlarda mahkemelerce kıdem tazminatı verilmesi hükmü getirilmiştir.

Kıdem tazminatını almaya kimler hak kazanır?

Tüm işçiler buna dahil olmaktadır ancak özel hükümler şunlardır. Erkek işçiler askerli nedeni ile 1 yıl içerisinde işten ayrılır ise kıdem tazminatını alabilir. Kadın işçiler evliliği nedeni ile bir yıl içerisinde işten ayrılır ise kıdem tazminatı alabilir. Emekliliği gelmiş ve emekli olan işçiler kıdem tazminatlarını alabilirler. Kıdem tazminatında zaman aşımı on yıl olmaktadır. On yıl içerisinde müracaat etmeleri halinde tüm işçiler kıdem tazminatlarını alabilirler. Ayrıca işveren tarafından bir yıldan fazla çalışmış ve işten çıkarılmış olan işçilerde kıdem tazminatlarını alabilirler. Kıdem tazminatları iş AKTİ son verildikten hemen sonra en kısa sürede ödenmelidir. Aksi taktirde cezai müeyyidesi vardır.

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