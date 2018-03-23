“Global Bir Marka İçin Omuz Omuza”

Beşiktaş kulübü başkanı Fikret Orman siyah beyazlı kulübün 115. kuruluş yıldönümü adına internet sitesinde tüm camiaya bir mesaj yayınlayarak birlik beraberlik içinde omuz omuza vererek Beşiktaş’ı global bir marka haline getirmek istediklerini belirtti.

Beşiktaş başkanı Orman 19 mart tarihinin her Beşiktaşlı için en önemli ve gururlu gün olduğunun altını çizerken “Bugün kulübümüzün kuruluşunun 115. Yılı. Beşiktaş kurulduğu günden bu yana fedakarlık, aşk, emek ve dayanışma duygularıyla ayakta kalmıştır. 115 yıldır gerek yakaladığı başarılar gerekse duruşuyla Türkiye’de taraflı tarafsız herkesin sevgisini ve saygısını kazanan Beşiktaş gücünü siyah beyazlı renklere gönül vermiş taraftarından almaktadır. Taraftarımızın kulübümüze olan gönül bağıyla ne kadar övünsek azdır. Beşiktaş kulübü olarak taraftarından yöneticisine, sporcusundan malzemecisine kadar bir aile ortamı içinde siyah beyazlı camia için en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Beşiktaş’ın bir semt takımı olarak yola çıktığını belirten Fikret Orman bugün gelinen noktada elde edilen başarılar sayesinde dünyaca tanınan bir kulüp haline geldiğini aktararak şunları kaydetti:

“Siyah Beyazlı takımın şanlı tarihine yeni başarılar, zaferler, kupalar ve şampiyonluklar kazandırmak için tüm camia olarak birlik ve beraberlik için hareket etmeye devam edeceğiz. El birliğiyle Beşiktaş’ı global bir marka haline getirmek, dünyada tanınırlığını arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü başkanı sıfatıyla kulübümüzün 115. Kuruluş yılını tüm Beşiktaşlılar adına kutluyorum. Bu süreçte kulübe hizmetlerini sunan herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

Bu arada Beşiktaş yönetimi 115. Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Kartal Yuvası mağazalarında nostaljik forma satışına başlandığını duyurdu.

Beşiktaş’ın 115 yıllık tarihinde önceden yapılmış nostaljik formalardan esinlenerek tasarlanan nostaljik forma 99 liradan taraftarın beğenisine sunuldu. Spor dünyasındaki en güncel haberleri ve maçlara açılan en yüksek oranları en iyi bahis sitesi betmatik ve http://www.bayblackjack.com/anadolu-casino/ siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.