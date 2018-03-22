Fringe Tüm Sezonları Türkçe Dublaj ve Türkçe Altyazılı Full HD İzle

2008 yılında ekranlara ilk geldiği andan itibaren sevilerek izlenen dizi 100. Bölümünde yani 2013 yılında final yapmıştır. Birçok ülkede uyarlaması çekilen dizinin orijinali olan fringe izle milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bu diziye hiç başlamamış izleyiciler için hazırlanan fringe tüm bölümleri izle seçeneği ile yayınlanmış olan 100 bölüme erişim sağlayabilirsiniz.

Polisiye ve gizem türünde olan dizinin içinde sağlam bir genel kültür birikimi bilgisi istemesi, dizinin ilgi çekmesinde önemli bir etken oldu. Fringe, FBI bünyesinde görev alan, amacı ise dünya çapında meydana gelen gizemli ve açıklanamayan olayları çözmek olan bir gruptur. Metafizik ögelerin ve tıbbi çalışmaların yoğun bir şekilde incelendiği diziyi fringe türkçe dublaj izleyebilirsiniz. Dizi dünyasının ilk dizilerinden olan The X-Files dizisinden ilham olarak tasarlanan bu dizide paranormal olaylar, esrarengiz ilişkiler, hastalıklar, paralel evren gibi çok geniş bir yelpazede birçok farklı konu işleniyor.