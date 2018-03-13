Taksitle Telefon Almanın Yolları Nelerdir?

2014 yılında yürürlüğe giren yasa ile kredi kartına taksitle telefon alma devri kapanmıştı. Bu yasa ile yeni telefon almak isteyen ya da mevcut telefonunu değiştirmek isteyen kişiler zor durumda kalmıştı.

Peşin fiyatına telefon almakta zorlanan insanlar taksitle telefon almanın yollarını aramaya başlamıştı. Taksitle telefon almak isteyenler için GSM operatörleri, teknoloji mağazaları ve bankalar devreye girerek bazı seçenekler sundu. Ancak bu çözüm telefon fiyatını değerinden daha fazla artmasına sebep oldu. Bu da özellikle dar ve orta gelirse sahip insanların telefon almasını daha da zor bir hale soktu.

Telefon sahibi olmak artık hemen her yaştan insanın en temel ihtiyaçlarından biri olarak kabul görüyor. Sadece iletişim aracı olmaktan çoktan çıkan telefonlarla günümüzde internetle entegrasyonu sayesinde birçok işimizi halledebilir hale geldik. Mail kontrolünden, navigasyon özelliği ile yol bulmaya, fatura ödemeden sosyal medya takibi gibi pek çok ihtiyaca cevap olan telefonlar hayatımızın vazgeçilmez parçaları. Ancak peşin olarak telefon olmak pek çok kişi için büyük bir yük. İşte tam bu noktada taksitle telefon alma imkânı sağlayan Beko Bayraktar devreye giriyor. Bundan böyle telefon alırken endişelenmenize gerek yok! Çünkü Beko Bayraktar ve taksitletelefonal.com aracılığıyla taksitle telefon almak çok kolay.

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