Cilt Tedavilerindeki En Popüler Ve Son Trendler

Cilt problemleri her daim var olan yaygın problemlerden bir tanesidir. Kadınlarda, erkeklerde ve gençlerde görülebilen sorunlar son derece çeşitlidir. Kırışıklık, çil, güneş lekesi ya da yüz bölgesinde oluşan gevşemeler bu problemlerden yalnızca birkaçıdır. Problem bu denli çok olduğundan her birine ayrı tedavi biçimleri üretildiği bilinmektedir. Son dönemlerde cilt tedavilerinde kullanılan en son trendler aşağıdaki gibidir.

Örümcek ağı estetiği

Son dönemlerde adı sıklıkla duyulan popüler tedavilerden biride örümcek ağı estetiğidir.

Peki, örümcek ağı estetiği nedir?

Örümcek ağı estetiği temelde ameliyat ya da cerrahi bir işlem olmadan yüz germe anlamına gelmektedir. Cilt altına konulan iplerle yüzün gerilmesini ve düzgünleşmesini sağlayan bu tedavi yaşı ilerlemiş olan ve kırışıklıklarından kurtulmak isteyen kadın erkek herkes için uygundur. Tedavi diğer yüz germe operasyonlarından son derece farklıdır. Hem acısız olan hem de sonrasındaki iyileşme süreci sorunsuz olan örümcek estetiği tedavisi daha birçok avantaja sahiptir. Operasyonun etkileri 15 gün içerisinde kendini belli etmeye başlayacak ve 1 ay gibi kısa bir süre sonra çok daha net bir şekilde görülebilecektir. Örümcek ağı estetiği nedir sorusu daha çok yaşı ilerlemiş olan kişiler tarafından merak edilmektedir. Bunun başlıca sebebi uygulamanın onlar için son derece avantajlı olmasıdır. Bu sayede hem kısa sürede hem de acısız bir şekilde gergin ve genç bir cilde sahip olunması mümkündür.

Dermapen tedavisi

Dermapen tedavisi en az örümcek ağı estetiği kadar popüler olan tedavilerden bir tanesidir. Dermapen adı verilen ucu iğneli bir cihazla yapılan uygulama cilde uygulandığında çok ufak mikro delikler açılacak ve daha sonra bu bölgeye çok sayıda hücre gönderilecektir. Bu hücrelerin yardımı ile yenilenen ve tazelenen cilt istenilen etkiyi verecek ve bu sayede birçok cilt problemi yok edilmiş olacaktır. Temelde buna dayanan dermapen tedavisi iğnelerle yapılmasına rağmen çok acılı ve ağrılı bir işlem değildir. İğneler bu işlem için özel olarak tasarlanmış olduğundan herhangi bir acı hissi yaratmayacaktır. Bu denli pratik olan tedavi sayesinde çok sayıda problemden kurtulmak mümkündür.

Lazerle leke ve çil tedavisi