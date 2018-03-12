İstanbul dünyanın sayılı metropollerinden biridir ve Türkiye’nin ticaret hayatının, sosyal ve kültürel hayatının merkezi durumundadır. Aynı şekilde avukat zenginliği açısından da birinci sıradadır. Anadolu yakası da avukatların en yoğun bulunduğu yakadır. Anadolu yakasında hukukun her alanında uzmanlaşmış avukatlar ve hukuk büroları bulabilirsiniz. Ancak çok sayıdaki avukat bulunması sizin ihtiyacınız olan avukatı bulmanızı da zorlaştırıyor. Avukatlar hukukun her alanında danışmanlık ve dava takibi hizmeti verebilir. Ama genellikle hukukun farklı alanlarında uzmanlaşmayı tercih eder. Bu durumda doğru avukatı bulmanız için öncelikle hukukun hangi alanında avukat ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Anadolu yakası hukuk bürosu açısından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Özellikle Köse & Yılmaz Hukuk Bürosu hukukun birçok alanında hizmet vererek öne çıkmış bir hukuk bürosudur.

Hukuk Büromuzda farklı alanlarda uzmanlaşmış 5 uzman avukat, stajyer avukatlar ve idari personel hizmet veriyor. Özellikle icra ve iflas hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, borçlanma hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, sözleşme hukuku gibi alanlarda çok başarılı hizmetlerimiz olmuştur. Boşanma, velayet, tazminat, nafaka davalarında aile hukuku alanında uzman avukatımızla görüşebilir ve vekâlet verebilirsiniz. Bir işletme sahibi iseniz birçok hukuki ihtiyacınız olacaktır. İş hukuku alanında uzmanlaşmış avukatımız size en kapsamlı danışmanlık ve dava takibi hizmeti verecektir. Kısaca hizmet verdiğimiz hukuk alanlarında en deneyimli ve üst düzey bilgi birikimli avukatları hukuk büromuzda bulabilrisiniz.

Köse & Yılmaz Hukuk Bürosu olarak güvenilir, kaliteli, şeffaf, sonuç odaklı ve avukatlık etik ilkelerine bağlı kalarak hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek doğru çözümler geliştiriyoruz. En önemlisi de ortaya çıkacak sorunları önceden görebiliyor ve sorunların ortaya çıkmaması için önleyici çalışmalar yapıyoruz. www.kyhukuk.com.tr sitemizde çalışma ilkelerimiz ve hizmet verdiğimiz hukuk alanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bizimle telefonda ya da büromuza gelerek uyuşmazlık ve davalarınızla ilgili görüşebilir, avukatlarımıza vekalet verebilirsiniz. Sosyal hayatta ve iş yaşamında zaman herkes için çok değerlidir. Bu nedenle sorunlara hızlı çözümler üretmekteyiz. Zaman kayıpları aynı zamanda hak kayıplarını ve maddi kayıpları da beraberinde getirir. Bunun bilincinde olarak hizmet veriyoruz ve müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde koruyoruz.