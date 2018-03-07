Adana ve İzmir Besyo Hazırlık Kursları

Her yıl binlerce adayın girmeye çalıştığı üniversitelerin besyo bölümlerine özel yetenek sınavıyla öğrenci alınıyor. Ancak özel yetenek sınavlarına ygs den en az 150 ve üzeri puan alan adaylar girebiliyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Beden Eğitimi Öğretmeni, Antrenör, Sporcu ve Spor Yöneticisi yetiştiren okullardır. Böylece sporun bilimsel ilkelerle ve evrensel ilkelerle yapılmasına katkı sağlıyor. Bu okullardan mezun olanlar kamu sektöründe ve özel sektörde sporla ilgili alanlarda iş bulabiliyor. Ancak üniversitelerin besyo bölümlerine girebilmek çok da kolay değildir. Koşu, branş, hız, dayanıklılık, koordinasyon, süreklilik gibi konularda yüksek performansa sahip olmak gerekiyor. Bu da ancak besyo kursları ile mümkün oluyor. Her üniversitenin besyo sınav koşulları ve sınav programları farklı olduğu için en iyi hazırlık deneyimli ve uzman çalıştırıcılarla yapılabiliyor.

İzmir besyo hazırlık kursları üniversitelerin besyo bölümlerine en çok öğrenci kazandıran kurslar oldu. Bu kurslarda sertifikalı ve deneyimli antrenörler, besyo bölümlerinde öğrenime devam edenler ve deneyimli yöneticiler görev alıyor. Çalıştırıcılar kursiyerlere besyo bölümlerindeki yenilikler ve gelişmelerle ilgili bilgileri de aktarmaktadır. İzmir besyo kurslarında adaylarla birebir ilgilenilmekte ve yeteneklerine, fiziksel özelliklerine uygun çalışmalar yaptırılmaktadır. Bilgi desteği yanında psikolojik destek de verilmektedir. Sporun her alanında sağlık önemlidir ve kurslarda adaylara doğru ve sağlıklı beslenme konusunda da yardımcı olunur. Ancak yetenek sınavlarında başarılı olmak için adayın kendi disiplini de önemlidir. Devamsızlık yapmaması ve çalışmalara düzenli katılması gerekir.

Besyo kurs süreleri ve fiyatları değişiyor. Kurs süreleri 4 ay ile 9 ay arasında değişiyor. Fiyatlar da her kurs merkezinde farklıdır. Adana ve çevresinde yaşıyorsanız ve spor alanında meslek sahibi olmak istiyorsanız adana besyo hazırlık kursları ile hedefinize ulaşabilirsiniz. Bugün harcayacağınız bir miktar para sizi meslek sahibi yapacak ve sevdiğiniz işlerde çalışabileceksiniz. Besyo kurslarına katılarak farklı üniversitelerin besyo yetenek sınavlarına başvuru yapabiliyorsunuz. Birden fazla okulun sınavlarına girebiliyorsunuz. Böylece kazanma şansınız daha da artıyor. Adana besyo hazırlık kurslarında antrenmanlar sınav parkurlarıyla aynı ölçülerde olan parkurlarda yapılıyor. Modern tesislerde ve deneyimli antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalar sayesinde besyo kurslarında yüzde 90 lara varan başarı oranı sağlanıyor.