Ev ve ofislerinizde kullanabileceğiniz alüminyum doğrama ile sizler de soğuklardan ve gürültülerden korunabilirsiniz. Firmamız bu alanda yıllardır hizmet vermekte ve tecrübesini işlerine yansıtmaktadır. Sizler de bu tecrübeden istifade ederek en kaliteli hizmetleri alabilirsiniz. PVC kaplamaya göre oldukça avantajlı olan bu alüminyum doğrama hem temizliğinin kolay olması hem de yalıtımı kuvvetli olması nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir.

Sizler de uzunca yıllar boyunca aynı ürünü kullanmak ve ekstra masraflardan korunmak istiyorsanız en doğru seçenek alüminyum doğrama olacaktır. Firmamız bu alanda sizlere kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetler sunacaktır.

Dış Cephe Kaplama

Alüminyumun yalıtım özelliklerinden dış cephe kompozit kaplama tekniğinde de faydalanılmaktadır. Bu teknikte iki alüminyum levha arasına dolgu yapılmakta ve bu sayede dış cephe kaplaması ve yalıtımı gerçekleştirilmiş olmaktadır. Hafif olması ve aynı zamanda yalıtımının da kuvvetli olması bu kaplama çeşidini avantajlı kılan özellikler arasında yer almaktadır. Firmamız bu alanda birçok tecrübeye sahip olduğu için sizler de rahatlıkla firmamızı tercih edebilirsiniz.

Son olarak ofis ara bölme yaptırmak istiyorsanız ve aynı zamanda sağlamlık ile uygun fiyatlar bir arada olsun diyorsanız sizler de alüminyum bölmelerden istifade edebilirsiniz. Firmamız sizlere bu konuda estetik ve kaliteli bir tasarım sunacaktır. Böylelikle ofisinizi daha iyi bir şekilde değerlendirme imkânını da elde edeceksiniz. İşte tüm bunlar için sizleri de firmamızı aramaya davet etmekteyiz.