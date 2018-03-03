Avusturalya'da Yabancı Dil Öğrenin

Avusturalya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Sydney'in en ikonik yapıları arasındaki hem İngilizce öğrenip hem de hayatınızı sürdürebilirsiniz. Avusturalya dil okulları seçeneklerinin birçoğu ile hem İngilizce öğrenip hem de Avusturalya plajlarının keyfini sürebilirsiniz. Ayrıca Sydney'deki dil okullarında her yaştan ve her ülkeden insan ile tanışıp kaynaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Avusturalya'da bulunan dil okullarının yıllık öğrenci kapasitesi 100 –150 kişi arasında olup. Bu sayede size kaliteli bir eğitim imkanı sağlamaktadırlar.

Öte yandan Melbourne'u de Sydney gibi dil okulu için tercih edebilirsiniz. Melbourne, dünyanın en canlı ve en hareketli şehirlerinden biri olmasından dolayı sizin için Avusturalya'da gayet iyi bir tercih olacaktır. Birçok kültürün bir arada yaşadığı Melbourne'da hem dil öğrenirken hem de Melbourne'un oldukça zengin sanatsal ve kültürel aktivitelerinden yararlanmanız da söz konusu olacaktır. Eğer Melbourne'daki İngilizce dil okulu seçeneklerini değerlendirmek istiyorsanız, Melbourne sokak sanatı turlarını da kaçırmamanızı tavsiye ederim. İngiltere dil okulları fiyatları ne kadar pahalı ise Avusturalya dil okulları da o derece ucuzdur diyebiliriz size eğer söz konusu olan Avusturalya’nın küçük şehirleri ise

Melbourne ve Sydney gibi önemli büyük merkezlerin yanı sıra Brisbane, Gold Coast ve Cairns'teki dil okulu seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Özellikle Brisbane'in bol güneşli sakin ve arkadaş canlısı atmosferinde hem çalışarak hem de eğlenerek İngilizce öğrenebilirsiniz. Öte yandan tam bir sörf cenneti olan ve yılda 300 gün güneş alan Gold Coast yani Türkçesi Altın Kıyı olan bu yerde büyük bir keyifle İngilizce öğrenebilirsiniz. İngilizce dil okulu için ziyaret edebileceğiniz bir diğer Avusturalya şehri ise Cairns olarak karşımıza çıkıyor. Avusturalya'nın diğer yerlerinde olduğu gibi burası da size İngilizce öğrenirken farklı güzellikler sunuyor. Brisbane, Gold Coast ve Cairns'teki tüm dil okullarının öğrenci kapasitesinin yıllık 70 ila 100 kişi ile sınırlı olduğunu hemen belirtelim. Kanada dil okulları aracılığıyla yine benzeri imkanları Kanada’da da yakalayabilirsiniz.