Rahim Filmi Neden Çekilir

Günümüzde pek çok kadının jinekolojik muayene sırasında rahim filmi çektirmesi gerekmekte. Rahim filmi yani HSG; rahim iç yapısını, rahim içindeki anormallikleri ve tüplerin açık ya da kapalı olma durumlarının tanısı için çekilmektedir. Rahim duvarının deformasyonları, kürtaj sonrasında kürtajın gerçekleştirilip gerçekleştirilemediğini kontrol etme ya da rahim içerisinde oluşan kistik yapıların yapısal özelliklerini ve konumlarını değerlendirmek için ihtiyaç duyulan rahim filmi aynı zamanda infertilite (kısırlık) durumunda da tüplerin durumunu kontrol etmek amacı ile çekilmektedir. Bununla birlikte rahim filmi çekimi sırasında tüplerdeki tıkanıklığın açılması ve sonrasına gebelik oluşumu gözlemlenmesi oranı da yüksektir.

Pek çok kadın rahim filmi çekim aşamaları hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Yaklaşık 3 – 4 dakika süren bu işlemde anesteziye ihtiyaç duyulmamakta ve kesi ile dikiş işlemleri uygulanmamaktadır. Ağrısız rahim filmi çekimi; yeni nesil teknolojik imkanlarla geliştirilmiş cihazlarla mümkün olabilmektedir. Uygulama son bulduğunda hasta güncel yaşamına devam edebilmektedir.

HSG Testi Sonrası Semptomlar

HSG testi, adet döneminin son gününden 4 – 5 gün çektirilmesi gerekmektedir. Bazı hastalarda rahim filmi sonrasında ağrı ve az oranda kanama görülebilmektedir ve bu durum normal karşılanmaktadır. Bununla birlikte kanamanın 2 günden fazla sürmesi ağrının şiddetlenmesi gibi durumlarda mutlaka doktora başvurmak önemlidir.

Uygulama sırasında rahim içerisine püskürtme yöntemi ile verilen ilacın hastada alerjik reaksiyon gösterme oranı oldukça düşük olsa da çekim sonrasındaki herhangi bir dermatolojik şikayette de mutlaka doktora başvurmak önemlidir.

Rahim filmi tecrübeli radyoloji uzmanları tarafından; sterilizasyon işlemi tamamlanmış kliniklerde uygulanmalıdır. Aynı zamanda kullanılan cihazların teknik imkanlarının gelişmiş olması teşhis sırasında net bilgi alabilmek için büyük önem taşımaktadır.