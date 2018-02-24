Vücut Hatlarını Düzeltmede Üç Uygulamaya Başvuruluyor

Günümüzde özellikle kadınların başvurduğu estetik uygulamalardan olan vücut estetikleri, birçok alanı kapsamaktadır. Vücut şekillerini beslenme ve egzersiz ile istedikleri hale getiremeyen kadınların sıklıkla başvurduğu uygulamalardan olan yağ aldırma İzmir’de çokça tercih edilmektedir. Liposuction yani yağ aldırma işlemi özellikle 80’li yıllardan beri uygulanmaktadır. Bu uygulamayı yaptırmak için hastanın durumu büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda uzmanlar yağ aldırma işleminin zayıflama yöntemi olmadığı konusunda uyarıda bulunmaktadır. Yağ aldırma uygulamasının uygulanacağı bölgeler; bacaklar, basenler, karın, bel, kollar, yanak, çene altı ya da göğüstür. Bu uygulamanın alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi uygundur.

Hamilelikten Sonra Abdominoplasti

Genellikle fazla kilolu doğum yapan kadınların başvurduğu karın germe uygulaması; ideal kilosunda olan ancak sarkma, çatlaklar ya da yağlanmaya bağlı deformasyonların giderilmesi işlemidir. Karın germe uygulamasından önce hastanın ideal kilosuna gelmesi önerilmekle beraber uygulama öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Genellikle epidural anestezi altında uygulanan bu yöntem sonrasında yaşanan ağrılar doktorun önerdiği ağrı kesiciler ile giderilmektedir. İzmir karın estetiğinin sıklıkla uygulandığı bir bölge olmakla birlikte alanında tecrübeli uzmanların hizmet verdiği bir şehirdir.

Vücut şeklini istedikleri görünüme getirmek isteyen kadınların çoğu meme dikleştirme ameliyatlarına da başvurarak fazla kilo alıp verme ya da doğum sonrasında yaşana deformasyonları tedavi ettirmektedir. Karın germe ve meme dikleştirme ameliyatları hem estetik açıdan hem de sosyal yaşamda kişinin özgüvenini kazanması açısından büyük önem taşımaktadır. Kıyafet seçimi, terleme ve koku faktörlerini ortadan kaldıran bu ameliyatlar aynı anda gerçekleştirilememekle birlikte doktorun uygun gördüğü aralıklarla uygulanabilmektedir. İzmir meme estetiği uygulamaları arasında meme küçültme uygulamaları ile birlikte meme dikleştirme uygulamasının da birlikte yapılabildiği klinikler açısından zengindir.