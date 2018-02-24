Cilt Deformasyonlarına Lazer ile Tedavi

Cilt; vücudu saran bir yapı olması sebebi ile güzelliği, genç görünümü ya da yılların izlerini taşıması açısından estetik anlamda büyük önem taşımaktadır. Cilt kusurları herkeste farklı şekillerde ve farklı zamanlarda ortaya çıkmakla birlikte günümüze kadar birçok farklı yöntem uygulanmış ve kesin ve kalıcı çözüm bulmak çok zor olmuştur. Günümüzde teknolojinin sağlık alanında kullanılabilmesi ile birlikte cilt sağlığını koruma ve kusurların tedavi edilmesinde lazer teknolojisine başvurulmaya başlanmıştır. Lazerle cilt bakımı uygulamasının yanı sıra problemlerin giderilmesinde de kullanılabilmektedir.
Lazer teknolojisi ile tedavi edilebilen cilt problemleri;
- Kalıcı dövmelerin silinmesi
- Pigment değişimleri
- Güneş ışınlarının sebep olduğu lekeler
- Yaşlılık sebebi ile oluşan lekeler
- Siğiller
- Kıllanmalar
- Yaralanma sonucu ciltte oluşan deformasyonlar
- Yaşlanma ile oluşan kırışıklıklar
- Telenjektaziler (kılcal damarların genişlemesi sonucu deri altından görünmesi)
Lazer teknolojisi farklı ekipman ve cihazlarla uygulanabilen ve farklı alanlarda kullanılabilen bir gelişmedir. Lazer teknolojisinin cilt deformasyonlarının tedavisinde kullanılan şekilleri ise şöyledir;
- Baby face beauty
- Lazer Lipoliz
- Lazerle dövme silme
- Skin Recurfacing
- Lazer epilasyon
- Alexander Lazer
- IPL Lazer
- ND Yağ Lazer
İler yaşa bağlı cilt deformasyonlarının yanı sıra hormonal dengesizliğe bağlı oluşan kıllanmalar, aşırı kilo alıp verme sebebi ile oluşan cilt çatlakları ya da artık kullanılmak istenmeyen dövmelerin silinmesinde kullanılabilen lazer tedavileri; alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Kullanılacak ekipman ve cihazların doğru oranda ve doğru derecede kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kullanılan cihazların bakımı ve teknik yeterlilikleri ile birlikte uygulamayı gerçekleştirecek olan uzmanın tecrübe sahibi olması; kalıcı cilt problemlerinin yaşanmasını engelleyebilmektedir.
Tedaviye başlamadan önce doktorun mutlaka gerekli testleri uygulaması ve hastanın sağlık öyküsünün bilgisi dahilinde olması gerekmektedir. Aynı zamanda uygulama sonrası doktorun önerilerine uymak lekelenmelerin oluşmasını önleyecek ve tedavinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.