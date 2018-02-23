Tiroid Nodülü Nedir Tedavi Yöntemleri Nelerdir

Tiroid; vücudun motoru olarak tanımlanan, vücuttaki birçok aktivitenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olan hormondur. Tiroid hormon bozukluğu; bu hormonun fazla ya da az salgılanması sonucu gelişmektedir. Boğaz bölgesinde soluk borusunun önünde kelebek şeklinde bulunan tiroid salgı bezinde bazı durumlarda nodül oluşumu görülmektedir. Çoğunlukla iyi huylu olan bu nodüllerin mutlaka kontrol ve gözlem altında tutulması gerekmektedir. Toplumun yaklaşık %30’unda görülen tiroid nodüllerinin yalnızca %5’i kadarı kötü huyludur. Kötü huylu nodüllerin tedavisi cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilmekteyken iyi huylu nodüllerin tedavisi, teknolojik gelişmelerin de sunduğu imkanlar dahilinde Radyofrekans Ablasyonu yöntemi ile mümkün olabilmektedir.

Tiroid nodülünün hastanın günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen belirtileri şöyledir;

Yutma güçlüğü

Solunumda zorluk yaşama

Kozmetik olarak boyun bölgesinde şişlikler oluşması

Nodülün tiroid bezinden bağımsız bir şekilde hormon salgılamaya başlaması

Tüm bu şikayetler sonucunda gerekli kan testi ve ultrasonografik muayenelerin gerçekleştirilmesi ve tedavi öncesinde ayrıntılı bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Tiroid nodülleri; iyi huylu ve kötü huylu olabilmekte ya da nodüler guatr problemine dönüşebilmektedir.

Radyofrekans Ablasyonu yöntemi ile gerçekleştirilen tedavide; kesi işlemi yapılmamakta ve genel anesteziye ihtiyaç duyulmamaktadır. Ayakta gerçekleşen işlem yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Tiroid RF ablasyonu ile özel bir iğne yardımı ile nodülün merkezine girilmesi ve yakılması ile uygulanmaktadır. 1 yıl içerisinde nodül kendiliğinden küçülmektedir ve cerrahi yöntemlere oranla çok daha konforlu bir tedavi yöntemidir. Cerrahi yöntemlerle uygulanan tedavi sonrasında gelişebilecek ses kısılması ya da kanama gibi komplikasyonlar RF Ablasyonu tedavisinde çok nadir görülmektedir.

Tiroid hormon bozuklukları ve tiroid nodülleri kişide hem kozmetik olarak olumsuzluklar hem de yorgunluk, kilo verememe ya da alamama, aşırı sinirlilik hali, kısırlık gibi daha ciddi olumsuzluklara yol açabileceği gerekçesi ile mutlaka tedavi edilmesi gereken problemlerdir.