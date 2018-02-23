Bademcik Ameliyatında Thermal Welding Yöntemi

Bademcikler vücudu havadaki enfeksiyonlardan koruyan yapıya sahiptir. Ancak bazı durumlarda kendileri iltihaplanarak ve enfeksiyon üreterek kişi hasta edebilmektedir. Genellikle çocuklarda görülen bademcik problemleri cerrahi müdahale ile tedavi edilebilmektedir. Bademcik iltihaplanması belirtileri;

-Boğaz ağrısı

-Yutma güçlüğü

-Yüksek ateş

-Boğazda şişlik

-Halsizlik ve güçsüzlük

Bol sıvı alımı ve dinlenme ile bademcik iltihaplanmaları geçici süre ile tedavi edilebilse de çoğu zaman sık sık tekrarlayan bir problemdir. Çok sıcak ve çok soğuk içecekler tüketilmemelidir. Antibiyotik kullanımı doktorun muayenesi sonucunda önerilebilmektedir. 1 yıl içerisinde 7 kez bademcik iltihaplanması yaşanıyorsa tekrarlayan bademcik iltihabı tanımlaması yapılmaktadır ve bu durumda çocuğun genel sağlığını koruma adına cerrahi müdahale gerekmektedir.

Son yıllarda bademcik ameliyatında en sık kullanılan Thermal Welding (kansız bademcik ameliyatı) yöntemidir. Üst solunum yollarında bariyer görevi gören bademciklerin cerrahi yöntemlerini uygulayacak doktorların tecrübeli olması büyük önem taşımaktadır.

Thermal Welding yöntemi ile operasyon sırasında yakma işlemi yapılmamakta ve kanama gerçekleşmemektedir. Özel cihazlarla gerçekleştirilen bu yöntem kesi açılmasını ve dikiş atılmasını gerektirmediği için ağrı, enfeksiyon riski ya da kanama riski gözlemlenmemektedir ve iyileşme süreci kısa sürmektedir. Ameliyat sonrasında hastaneden gün içinde taburcu olunmakta ve ameliyattan 1 gün sonra hasta normal yaşamına dönebilmektedir. Öncelikle ılık ve yumuşak gıdalar ile beslenilmeye özen gösterilmelidir. Thermal Welding yöntemi özellikle İstanbul’da Kadıköy, Bakırköy ve Ataşehir kbb uzmanı seçenekleri arasında sıklıkla başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Gerek bademcik gerek geniz eti gerekse sinüs problemlerinin tedavisi ertelenmemelidir. Kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren ve ağrıya sebep olan bu problemlerin farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Sinüs cerrahisi ile sinüslerdeki anatomik ve yapısal bozukluklar giderilmekte ve kişinin kronik sinüzit problemi tedavi edilmektedir.