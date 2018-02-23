Meme Küçültme Ameliyatı Kanser Riskini Azaltıyor

Günümüzde birçok kadın kanser riski ile karşı karşıya olmakla birlikte sivil toplum kuruluşları ve devlet politikaları da dahil birçok kurum ve topluluk meme kanseri ile savaşmak ya da meme kanseri risklerini ortadan kaldırmak için çalışmalar sürdürüyor. Erken tanı ile meme kanserinin yenilmesi çok daha konforlu bir şekilde olurken özellikle 40 yaş üstündeki her kadının rutin mamografi ve ultrasonografi kontrollerini yaptırmalıdır. Öte yandan bir estetik operasyon olarak meme küçültme ameliyatı da meme kanseri riskini azaltan faktörlerden biridir.

Meme küçültme ameliyatı; kadının vücuduna göre orantısız bir şekilde büyük olan memelere sahip olan kadınlara uygulanmaktadır. Çok fazla kilo alıp veren, menopoz ya da doğum sonrasında yaşanan hormonal dengesizlik yaşayan kadınlarda ya da genetik sebeplerle büyük meme problemi yaşayan kadınlarda uygulanabilmektedir.

Büyük memeye sahip olan kadınlar; estetik olarak problemler yaşamakla birlikte; kıyafet seçiminde zorluklar yaşamakta, terleme ve koku problemleri yaşamakta ve boyun / sırt ağrısı çekmektedir. Bu sorunlar kadının günlük yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Cerrahi yöntemlerle meme küçültme ameliyatı önerilen kadınlar aynı zamanda meme kanserine yakalanma riskini de azaltmış olmaktadır.

Meme küçültme ameliyatı sırasında alınan fazla dokular içerisinde kanser hücresi görülme ihtimali yüksektir. Uzman ve tecrübeli doktorlar tarafından gerçekleştirilen ameliyatlar sırasında bu hücrelerin de vücuttan uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

Meme küçültme ameliyatı genel anestezi altında gerçekleştirilen bir operasyondur ve 3 – 4 saat sürmektedir. Bu operasyon sırasında aynı zamanda sarkmalar yaşanabileceği için meme dikleştirme ameliyatı da gerçekleştirilmektedir. Gerek meme küçültme gerekse meme büyütme ameliyatları sonrasında iyileşme sürecine dikkat edilmelidir. Ağır kaldırılmamalı, ani hareketler yapılmamalı ve meme bölgesi darbelerden korunmalıdır.

Estetik ameliyatların fonksiyonel ya da kozmetik olması fark etmeksizin hepsi alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Özellikle meme ameliyatlarında süt kanallarının zarar görmemesi ya da rinoplasti ameliyatında nefes alıp verme işleminde zorluklar yaşanmaması için doktor seçimi ve ameliyat sonrasında iyileşme sürecine önem verilmelidir.