Bursa OSGB Firmaları ve Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanmasından işverenler sorumludur. İşverenler işyerinde sağlık ve güvenlik açısından riskleri değerlendirmek ve riskleri ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Riskleri önlemek için gerekli araç, gereç ve ekipmanları almak zorundadır. Bu çalışmaların yürütülmesi için OSGB firmalarından işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli hizmeti alır. İşyerlerinde görevlendirilen isg profesyonelleri ilgili mevzuat hükümlerine göre risk değerlendirmesi, acil eylem planlarının hazırlanması ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi hizmetlerini verir. Yapılması gerekenleri bir rapor hazırlayarak işverene sunar. Bursa OSGB firmaları başarılı çalışmalarıyla Bursa ve çevresinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması açısından patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin de değerlendirilmesi gerekiyor. ‘’Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunma Hakkında Yönetmelik’’ gereği patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan işyerlerinde işverenler patlamadan korunma dökümanı hazırlamak zorundadır. Bursa OSGB firmaları patlayıcı ortamlar ve kimyasallar konusunda deneyimli uzmanlarıyla işyerinin özelliklerine uygun çalışma yürütür ve patlamadan korunma dökümanı hazırlar. Patlamadan korunma dökümanı hazırlanması için öncelikle risk değerlendirmesi yapılır, patlayıcı ortam oluşabilecek bölümler tespit edilir. Bu bölümlerde kullanılan kimyasallar ve elektrikli ekipmanlar tespit edilir. Riskli bölgelerin sınırları tespit edilir. Yanıcı kimyasalların özellikleri tespit edilir. Bursa pkd hazırlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş OSGB firmalarından hizmet alabilirsiniz.

Patlamadan korunma dokümanında patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği bilgisi yer alır. Alınması gereken önlemler yazılır. Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için alınması gereken araç, gereç ve koruyucu sistemler belirlenir. Uyarı cihazları ve diğer iş ekipmanlarının kontrol ve bakımlarının sağlandığı belirtilir. Ekipmanların kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu belirtilir. Kimyasal madde imalatı veya depolaması yapan işyerleri, kimyevi tahlil laboratuvarları, basınçlı gaz tüpleri depolanması, dağıtımı ve dolumu yapılan işyerleri, boyahaneler, ahşap ve kereste imalatı yapılan işyerleri, un, şeker fabrikaları, benzin istasyonları, deri imalathaneleri, kağıt fabrikaları, metal döküm sanayi gibi işyerlerinde patlamadan korunma dökümanı hazırlanması gerekmektedir.