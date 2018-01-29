2018 Yılı Panço Modellerindeki Zarafet

Kış aylarında olduğumuz bu günlerde artık kış kıyafetlerini yoğun olarak kullanmaya başladık. Kış aylarında sıklıkla kullanılmakta olan panço çeşitleri 2018 yılı itibari ile hem zarif bir şekilde tasarlanırken hem de öyle kumaşlar kullanıldı ki çok düşük ısı derecelerinde bile kişinin sokaklarda gezi yapabileceğini ve bu gezilerde de üşümeden gezebileceğini gösteriyor. Bu yıl kullanılan bayan panço renklerinin hiç de koyu renkler olmadığını söyleyebiliriz. Artık bu yıla uygun genç kız modasını da taşıyan panço modelleri arasında kırçıllı sarılar, görüntüsü pamuk gibi olan pembe pançolar ve bir çok uzun ve manto şeklinde kullanılabilecek panço kaban modelleri bulunmaktadır. Bu modellerin arasından bayanlar kendilerine bir panço modeli seçerken her zaman alt kısmına giymek istedikleri pantolon veya eteklerin renklerine göre seçmeleri gerekmektedir. Çünkü kombin yapmak isteyen ve bu hususta bir çok çeşit pantolon ve etek deneyen kişilerin komik bir görüntü oluşturmamaları için bu yıl renk uyumunun çok güzel yapılması gerekmektedir. Uzun mantoların da bu yıl çok moda olduğunu söylemeden geçmeyelim. Uzun mantolardan bazılarının tek düğmeli bazı modellerin ise çok düğmeli olarak kullanılacağını söyleyebiliriz.

Kış aylarında kullanılacak olan atkıların da bu yıl çok kalın atkı çeşitleri arasından seçileceği ve genç kızların bu atkılar arasından seçim yaparken siyah, kahverengi ve koyu gri gibi renkleri seçebileceklerini de söyleyebiliriz. Çoğu bayanın tercihi olan feraceleri de saymadan geçmeyelim, bu kış modasında kalın olarak üretilen feraceler üzerinde kullanılacak olan örgü panço modelleri de büyük bir şıklığın feraceler ile birlikte kullanılarak yakalanmasını sağlayacak. Peki herkesi şu anda bu makaleyi okurken duyar gibiyim, panço mağazaları nerede? Panço almak istediğimizde nerelerden alabiliriz? Hatta bazı bayanlar yolda görmüş oldukları başka bayanlardan nereden aldıklarını sordukları pançoların mağazalarını öğrenmeye çalışmaktalar. Panço almak isteyen kişilerin mutlaka Modanisa firmasına uğramasını ve buradan kendilerine çok iyi bir şekilde yakışacak ve her çeşit dış kıyafet ile kullanabilecekleri pançolardan alabileceklerini ve tüm kış üzerlerinden sokakta çıkartmadan kullanabileceklerini söyleyebiliriz.