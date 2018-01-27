Fenerbahçe'de Sturridge İsmi Gündemde

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool'da bu sezon pek fazla forma şansı bulamayan Daniel Sturridge ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edildi. Fenerbahçe futbol takımı için devre arasındaki transfer döneminde birçok yıldız oyuncunun ismi geçiyor. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Liverpool’da bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Daniel Sturridge ile Fenerbahçe Kulübü'nün temasta olduğu öne sürüldü. Kadrosundaki yabancı oyuncu kontenjanı ile ilgili olarak değişikliğe gitmesi beklenen sarı-lacivertlilerin yeni yıldız oyunculara yöneldiği belirtiliyor. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp tarafından pek fazla şans verilmeyen Sturridge'in gözden düştüğü ve devre arasında takımdan gönderileceği konuşuluyor. Tabii ki bu transfer haberleri bahis tutkunları tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle sezonun 2. yarısı için şampiyonluk adaylarının kadrolarını güçlendirmek üzere ara transfer döneminde atağa kalkmaları bekleniyor. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, forvet hattında Roberto Firmino ve Sadio Mane gibi oyunculardan yana tercihte bulunduğu için Sturridge'in takımdan gönderileceği tahmin ediliyor. Sezonun ilk yarısında takımda fazla forma şansı bulamayan Sturridge'in sürekli olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor. Sturridge bu sezon 14 maçta sadece 5'inde ilk 11'de yer alırken, 28 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi ise 2019 yılında bitiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ilk aşamada Sturridge için kiralama formu üzerinde durduğu öğrenildi. Öte yandan, maç tahminleri açısından da transfer gelişmeleri yakından takip ediliyor. İngiltere Premier Lig'de bu sezon 14 maçta Liverpool forması giyen ve 3 gol ile 3 asistle oynayan Daniel Sturridge’in transferi için Fenerbahçe haricinde başka takımların da olduğu iddaa tahminleri yapıldı. Fenerbahçe kulübü haricinde İngiltere Premier Lig'den Stoke City, İspanya La Liga'dan Sevilla, Valencia ve Real Betis takımlarının da Daniel Sturridge transferi ile ilgili olarak girişimlerde bulunmaya hazırlandıkları ileri sürüldü. Esas ismi Daniel Andre Sturridge olan yıldız oyuncu İngiltere milli takımında forvet olarak görev yapıyor. Sturridge birçok kez de forvet arkası oyuncu pozisyonunda oynadı. 1989 yılı İngiltere doğumlu olan Sturridge'in daha önce forma giydiği takımlar arasında Wolverhampton, Manchester City, Chelsea ve Bolton Wanderers gibi İngiltere Premier Lig takımları bulunuyor.