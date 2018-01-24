GALATASARAY BAHÇELİEVLER YAZ SPOR OKULU

Çocuklara iyi bir gelecek sağlamak her ebeveynin görevidir. Bu anlamda gerekli olan her türlü fedakarlık imkanlar ölçüsünde yapılmalıdır. Çocukların sağlıklı birer birey olabilmeleri ve en önemlisi de ülkemizde sürekli artan sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korunabilmesi için spor çok önemli bir husustur. Galatasaray Bahçelievler Spor Okulu, gençlerin daha sağlıklı, daha özgüvenli ve daha çevik olabilmeleri için yaz spor okulu, basketbol okulu gibi okulları ile katkı sağlama gayretindedir. Bu anlamda tüm çocuklara seslenmekte ve okullarına davet etmektedir. Detaylı bilgiyi öncelikle http://galatasaraybahcelievler.com/yaz-spor-okulu/ linkinden alabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi ülkemizde futboldan sonra en popüler olan spor dalı basketboldur. Bu nedenle de ülkemizde milyonlarca kişi basketbol kursu programlarından yararlanmaktadır. Büyük Galatasaray ailesinde yer almak ve en önemlisi de geleceğin milli basketbolcuları olmak isteyen tüm çocukları Galatasaray Bahçelievler Spor Okulları ile tanışmaya çağırıyoruz.

Ebeveynler genel itibari ile çocuklarının basketbol topunu bile kaldıramayacağını düşünerek biraz daha büyüsün de ondan sonra gönderirim düşüncesine kapılmaktadırlar. Oysa ki bu çok yanlış bir tutumdur. Çocuk sporla ne kadar erken tanışırsa o kadar büyük yollar ve gelişmeler kat edebilecektir. Sizler çocuklarınızın gücünden, spora yatkın olup olmadıklarından hiç endişe etmeyin onlara uygun toplar da, basketbol potaları da hazırlanmış ve çocuklarınıza sunulmuştur.

Tabi ki çocuklarınız yetişkinler gibi eğitimlerden geçmeyecekler. Aynı şartlarda antrenman yapmayacaklar. Ancak, yetişkinlerin yaptıklarının minyatürleri ile yani daha küçükleri ile antrenmanlara ve eğitimlere devam edeceklerdir.

Ailelerin bir başka endişeleri de okul ile sporun bir arada yürüyüp yürümeyeceğidir. Yani çocuğun spora yönelerek okula olan ilgisinin azalacağından endişe etmektedirler. Bu konuda da aileleri rahatlatmak ve endişelerinden kurtulmalarını sağlamak zorundayız. Bu endişeler kesinlikle yersizdir ve çocuk kendine olan özgüveni ve verilecek eğitimler ile okulda da daha başarılı olabilecektir. Bu nedenle kesinlikle basketbol kursu için geç kalmamalısınz.

Yaz spor okulu, basketbol okulu hakkında daha fazla bilgi içinhttp://galatasaraybahcelievler.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda da bu site üzerinden ön kayıt oluşturabilirsiniz. Geleceğimiz olan çocuklarınızın sağlıklı ve başarılı bireyler olması için lütfen onları spor okullarına yönlendirin.