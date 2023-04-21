Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 Kadrosu Açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın merakla beklenen EURO 2024 kadrosu nihayet açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki ekip, turnuvaya iddialı bir kadroyla katılacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya’da düzenlenecek ve Türkiye, zorlu rakipleriyle mücadele ederek tarih yazmak istiyor.

Kadronun açıklanmasının ardından en çok dikkat çeken isimlerden biri, uzun süredir sakatlıkla boğuşan ve sahalara geri dönen Cengiz Ünder oldu. Ünder, performansıyla göz doldurarak kadroya seçilmeyi başardı. Ayrıca, genç yetenekler arasında yer alan ve Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarında olan Arda Güler de Kuntz’un tercihleri arasında yer aldı. Deneyimli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral gibi isimler de takımın bel kemiğini oluşturacak.

Kaleci mevkisinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu gibi güvenilir isimler yer alıyor. Savunma hattında Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, ve Ozan Kabak gibi Avrupa’da top koşturan başarılı oyuncular bulunuyor. Orta saha bölgesinde Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan ve Orkun Kökçü gibi teknik kapasitesi yüksek oyuncuların varlığı dikkat çekiyor. Forvet hattında ise Burak Yılmaz ve Enes Ünal gibi golcü oyuncular yer alıyor.

Stefan Kuntz, kadro seçiminde dengeyi gözeterek tecrübeli ve genç oyuncuları harmanladı. Kuntz, düzenlenen basın toplantısında, “Amacımız sadece turnuvaya katılmak değil, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve tarih yazmak. Oyuncularımızın hepsi bu bilinçle sahada olacak” şeklinde konuştu.

EURO 2024’te Türkiye’nin yer aldığı grup da belli oldu. Türkiye, turnuvada İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı grupta mücadele edecek. Grup maçları Almanya’nın farklı şehirlerinde oynanacak ve A Milli Takım, turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Türkiye futbol kamuoyu, açıklanan kadrodan memnun görünse de bazı tartışmalar yaşanıyor. Özellikle, bazı formda oyuncuların kadroya dahil edilmemesi sosyal medyada eleştirilere yol açtı. Ancak genel olarak, kadronun başarıya ulaşacağına dair büyük bir inanç mevcut.

Holiganbet güncel giriş Sonuç olarak, Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 için umut vaat eden bir kadro ile sahne alacak. Turnuva süresince takımın performansı merakla beklenirken, tüm ülke A Milli Takım’ın başarılı olması için destek verecek.