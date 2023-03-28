Rap müziğinin yeni isimlerinden Alkan Cambaz’ın yeni şarkısı yayınlandı.

Netd Müzik ile anlaşan Cambaz, “Hipnoz” adlı şarkısıyla 27 Mart’ta sevenleriyle buluştu.

2022 yılında yayınladığı ‘Asparagas’ single’ı ile çıkış yapan Cambaz, şarkılarının yanı sıra yaptığı illüzyon sanatı ile de adından söz ettirdi.

Son olarak geçtiğimiz yıl ‘Asparagas’ şarkısını yayınlayan sanatçı, yeni şarkısı için büyük bir titizlikle çalıştı. Söz ve müziği kendi imzasını taşıyan “Hipnoz” şarkısının aranjör koltuğunda Musafe oturuyor. “Hipnoz” şarkısının klibi ise Mert Kılıç yönetmenliğinde çekildi.

Alkan Cambaz’ın yeni şarkısına takipçileri karar verdi!…

Cambaz yeni şarkısına sosyal medyada yaptığı bir anket ile yayınlama kararı verdi. Takipçilerine sunduğu ankette yayınlansın oyu alan “Hipnoz” yayında. Cambaz sırasıyla diğer şarkılarını da sevenleriyle buluşturacak.

“Yayınladığım şarkılarımı yazarken herhangi birini düşünmedim” diyen Cambaz, rap şarkılarının yanı sıra hareketli ve slow şarkılarıyla da sevenleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Artık sessiz dönemin olmayacağını söyleyen Cambaz, Çocuklar için hazırladığı şarkısı ile bu yıl içerisinde yayınlayacağı diğer çalışmalarının da başlangıcını yapmış olacak.

‘Hipnoz’ şarkısı klibiyle aynı anda Müzik Onair Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

https://www.instagram.com/alkancambaz/