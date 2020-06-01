Totobo Nasıl Kullanılır?

Totobo ile bahis dünyasının uçsuz bucaksız evreninde yolculuğa çıkmak için hazırsanız hoş geldiniz. Çünkü yüksek oranlar açısından hiç bu kadar iddialı bir bahis sitesi görmediğinize eminiz. Kullanım yönünden diğer bahis firmalarıyla farklı bir kategoride bulunduğu için bazı detayları açıklamak gerek. Rakipbahis ismiyle Almanya'da kurulan ve Türkiye'de var olan hedef kitlesine ulaşan bir bahis firmasından söz ediyoruz.

Kısa süre içerisinde Türkiye'de çok ciddi bir taleple karşılaştığı için ismini Totobo olarak güncelleyerek yoluna devam etmiştir. Burada tamamıyla kullanıcı odaklı bir hizmet sunularak yüksek kazançlar sağlanıyor. Kasa sistemi belirli bayilerde mevcut olduğu için finansal işlemler şirketle değil bayi ile yapılıyor. Yine üyelik ve giriş aşamasında da destek alacağınız nokta bayi ve acenteler oluyor.

Totobo Sitesi Hangisi?

Totobo giriş adresini bulamıyor olabilirsiniz. Daha doğrusu yeni giriş adresine ulaşsanız dahi kullanıcı adı ve şifre sorulan ekranda kalmanız mümkün. Eğer bu ekranı aşarak bahis sitesinin içerisine erişmek istiyorsanız üyelik işlemini tamamlamanız gerek. Fakat diğer bahis şirketleri gibi site üzerinden üyelik kabul edilmiyor.

Bunun için yetkilendirilmiş olan Totobo üyelik bayileri ile iletişime geçmeniz gerek. Bayiler aracılığıyla size aktarılan bilgiler sonucunda üyeliğiniz aktif hale gelecektir. Üstelik bunun için herhangi bir kimlik belgesi ibraz etmenize bile gerek yoktur. Tüm yatırım ve çekim talepleriniz doğrudan bayi aracılığıyla gerçekleşecek ve siz yüksek oranların keyfini maksimum güvenlik ile çıkaracaksınız.

Totobo Bayiliği Nedir?

Totobo üyelik açma işlemini üstlenen bayiler doğrudan şirketle bağlantılıdır. Şirket tarafından yetkilendirilmiş, kasa olarak lanse edilmiştir. Dolayısıyla finansal işlemlerin yanı sıra üyelik ve destek anlamında da bünyesindeki müşterilere hizmet vermektedir. Totobo giriş adresi üzerinden giriş yapabileceğiniz üyeliğin açılabilmesi için bu acentelerle bağlantı kurmanız zorunludur.

Tabi ki burada en temel kıstas yetkili ve güvenilir bir acente olmalıdır. Çünkü en güvenilir bahis sistemi olarak lanse edilen Rakipbahis ile yüksek gelirler elde etmek için aranızdaki köprü vazifesini bu bayiler üstlenecektir. Üyelik esnasında aklınıza takılacak olan tüm soruları yöneltebilir, bahis ve ödemelerle ilgili bilgileri alabilirsiniz.