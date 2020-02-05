Marka Tescil Sorgulama ve Tescil Süresinin İşleyişi

Kullanmayı düşündüğünüz markayı tescil ettirmeden önce Türk Patent Enstitüsüne başka firma ya da şahıs tarafından kullanılıp kullanılmadığı hakkında marka sorgulama yapılması gerekmektedir. Markaların korunma sınıfına girmesi için Türk Patent Enstitüsüne başvurulup tescil ettirilmesi gerekmektedir. Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre içinde markanın bütün kullanım hakları ilk başvuru sahibine ait olup istediği takdirde başka firma ya da kişilere devir edebilmektedir. TPE tarafından yapılan marka açıklamasında belirtilen sınıflar dahilinde firmaların ya da şahısların üretecekleri mal veya hizmetlerin tanınmasını sağlanması marka tescil sorgulama sorusuna cevap olabilmektedir.

Marka Tescil Süresi ve İlerleyişi

Türk Patent Enstitüsüne yapılan marka tescil sorgulama işleminden sonra uzmanlar seçilen markanın tescillendirmeye uygun yapıda olduğu ve başka kullanımı olup olmadığı hakkında ön çalışma yapmaktadır. Marka tescil süresi ortalama 12 aylık bir süre içinde netleşmektedir. Günümüzde marka başvurularının çoğunluğu benzerlik ya da başka kullanımı olduğundan dolayı reddedilmektedir.

Marka başvurunuzun reddedilmesi halinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. İtiraz süresinde hak talep etmenizi sağlayacak bir gerekçe istenmektedir. İtirazınız kabul görmemesi durumunda yeni bir marka oluşturma çalışmaları için belirlenen süreçler tekrardan başlayacaktır. Uzun bir süreç olmasından dolayı marka sorgulama işlemini bu alanda uzmanlaşmış bir firmadan yardım alarak yapmanız firmanıza hız kazandıracaktır.

Firmamız bünyesinde oluşturmuş olduğumuz yazılım sayesinde başvurularınızı Türk Patent Enstitüsüne başvurmadan önce özel bir inceleme ile veri tabanlarında aratıyoruz. Uygun olması halinde başvuru sürecini başlatıyoruz. Uygun olmaması halinde markayı tescil ettirme imkanı olup olmadığı konusunda da detaylı bir çalışma yapıp müşterilerimize raporluyoruz.

Marka Tescil Sorgula İşlemini Kendimiz Yapabilir miyiz?

Türk Patent Enstitüsü sitesinde marka arama bölümünde istediğiniz markanın tescil bilgisi hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Fakat site üzerinden yapacağınız aramalar her zaman kesin sonuç vermeyebilir. Çünkü yapılan aramalar yüzeysel olarak yapılmaktadır. Detaylı arama yapmak Türk Patent Enstitüsü serverlarında yavaşlatmaya neden olacağından bu konuda uzman bir patent firması yardımı ile daha hızlı arama sonucu alabilirsiniz.

Fikirlerimizi Tescil Ettirebilir miyiz?

Yararlı bir yenilik olarak gördüğünüz bir fikri tescil ettirmek ve kullanım haklarını almak için ilk önce Marka yerine patent tescil yaptırmamız gerekmektedir. Patent tescili için ilk adım olarak TPE’nin sitesindeki arama bölümünü kullanarak fikriniz içinde geçen anahtar kelimeleri kullanarak patent sorgulama yapmanız gerekmektedir. Sorgulama işlemi için bu alanda uzmanlaşmış firmalardan yardım almanız daha doğru ve hızlı ilerlemenizi sağlayacaktır