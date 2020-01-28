Lucifer Michaelson 1 Milyon Takipçiye Ulaştı!

Oynadığı klipler ve reklamlarla adından çokça söz ettiren Lucifer Michaelson, Instagram'da 1 Milyon takipçiye ulaştı.

Yakışıklı manken, paylaştığı yüzlerce nefes kesen fotoğrafla görenleri kendine hayran bırakıyor. Daha önce sevgilisiyle verdiği pozlarıyla gündem olan Lucy kısa bir süre önce milyonların hayranlığını kazanmayı başardı. Dünya çapında ünlü markaların reklam yüzü olan Lucifer YouTube'da çektiği birbirinden eğlenceli videoyla başarılı bir YouTuber olduğunu da kısa sürede kanıtladı. Dahası, şöhretin baba parasıyla olduğunu iddaa eden bazı kişilere ders niteliğinde çektiği Baba Parası Mı? videosuyla resmen ekmeği taştan çıkarmak değiminin somut halini gösterdi. Görünen o ki Lucifer Michaelson çok daha geniş kitlelere hitap etmeye devam edecek.

Resmi Sosyal Medya Hesapları

Youtube Kanalı : https://www.youtube.com/channel/UC2qDeggG9z9xDk6aZ56yBJQ

İnstagram Hesabı : https://www.instagram.com/lucifermichaelson/