Elektronik İmza Uygulamasında Temel Prensip, Güvenliktir

Elektronik imza, elektronik bir kaydın bütünlüğünün ve doğruluğunun kanıtı ile kayıt sahibi arasında ilişki kurar. Bir çeşit elektronik bir kayıt olan e-imza, imza sahibinin adı altında işlem gören, reddedilmeyen güvenlik politikası altındaki bazı eylemlerin ispatı olarak kabul edilir. E-imza, bazı özelliklere ve yükümlülüklere sahiptir. Bu özellikler; inkar edilmezlik, doğrulama, erişim kontrolü ve bütünlüktür. İnkar edilmezlik özelliği, elektronik imzanın en temel unsurlarından biri olarak kabul edilir. Gönderici elektronik imza kullanarak gönderdiği iletideki imzayı inkar edemez. Hukuki bir anlaşmazlık olduğunda, gönderici taraf gönderdiği iletiden direkt olarak sorumludur. Dolayısıyla karşı taraf söz konusu iletiyi tek taraflı reddedilemez. İşte bu özellik, elektronik ticarette yaşanan ve yaşanması muhtemel güvensizlik sorunu karşısında önemli bir güvence sunar.

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