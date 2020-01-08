Baba - Kız Ahmet Sueda Sesleriyle Büyülüyor

Dünyanın ortak dili her zaman müzik olmuştur. Ahmet ve Sueda baba kız olarak müziği nesiller arasında da ortak bir dil olarak keşfetmiş durumda.

Anasayfa MAKALE Baba - Kız Ahmet Sueda Sesleriyle Büyülüyor
Baba - Kız Ahmet Sueda Sesleriyle Büyülüyor
Baba - Kız Ahmet Sueda Sesleriyle Büyülüyor Hadra Tarih: 2020-01-08 Saat: 10:17:31
Güncelleme : 2020-01-08 10:17:31Bu içerik 205 kez okundu.
Reklam

Dünyanın ortak dili her zaman müzik olmuştur. Ahmet ve Sueda baba kız olarak müziği nesiller arasında da ortak bir dil olarak keşfetmiş durumda.

 

Almanya’da hayatını sürdürmekte olan Ahmet Özkan ve Sueda Hilal Özkan´dan oluşan Balıkesirli baba ve kız, 2015 yılından bu zamana Youtube kanallarında müzik çalışmalarını paylaşıyorlar. Yayınladıkları müzik videolarında zengin enstruman kullanımı ile dikkat çekmektedirler: örneğin sazbuş, gitar, ud, bağlama, lavta ve piano. Söyledikleri müzik tarzları da geniş bir spektrum içermekte: Eski ve yeni popüler şarkılar, türküler, özgün şarkılar ve ezgilerden oluşuyor. Youtube kanalları: https://www.youtube.com/c/ahmetsueda/

 

Kanaldaki videolara bakıldığında görülecektir ki dikkat çekici olan güzel ortamlarda / doğada canlı çalıp şarkıları söyledikleridir. Mevsim şartlarına aldırmadan sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz videolarını paylaşıyorlar.

 

Mart 2018´de “Damla Damla“ şarkısını ilk stüdyo çalışması olarak yayınlamışlardır. Doğada çekilen en çok izlenen/ dinlenen şarkıları ise “Su misali“ ve “Aşkla aynı değil“ çalışmaları.

 

Instagram Fenomeni Baba Kız

 

2016´dan bu zamana instagram gibi sosyal medya aracında düzenli olarak şarkı videoları paylaşıyorlar.  Instagram hesabına baktığımızda da ikisinin aynı zamanda güzel seyahat içerikleri paylaşımlarda bulunduğu görülmekte. Paylaşılan resimler İtalya’nın Venedik sokaklarından, Endülüsün şehirlerinden, İsviçre’nin dağlarından, Almanya’dan ve Türkiye’den. Anlaşılan ortak paydayı sadece müzikte değil gezide de bulabilmişlerdir. AhmetSueda ikilisi Instagram hesapları: https://www.instagram.com/ahmetsueda10/


 

Instagram hesaplarından öğrendigimiz kadarı ile 2020 yılında düzenli olarak Youtube kanallarında her ayın 10’unda bir akustik cover şarkısı paylaşacaklarını biliyoruz

 

Tüm etkinlik ve çalışmaları için kişisel web sitelerinden bilgi alabilirsiniz: http://ahmetsueda.eu

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak