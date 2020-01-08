Baba - Kız Ahmet Sueda Sesleriyle Büyülüyor

Dünyanın ortak dili her zaman müzik olmuştur. Ahmet ve Sueda baba kız olarak müziği nesiller arasında da ortak bir dil olarak keşfetmiş durumda.

Almanya’da hayatını sürdürmekte olan Ahmet Özkan ve Sueda Hilal Özkan´dan oluşan Balıkesirli baba ve kız, 2015 yılından bu zamana Youtube kanallarında müzik çalışmalarını paylaşıyorlar. Yayınladıkları müzik videolarında zengin enstruman kullanımı ile dikkat çekmektedirler: örneğin sazbuş, gitar, ud, bağlama, lavta ve piano. Söyledikleri müzik tarzları da geniş bir spektrum içermekte: Eski ve yeni popüler şarkılar, türküler, özgün şarkılar ve ezgilerden oluşuyor. Youtube kanalları: https://www.youtube.com/c/ahmetsueda/

Kanaldaki videolara bakıldığında görülecektir ki dikkat çekici olan güzel ortamlarda / doğada canlı çalıp şarkıları söyledikleridir. Mevsim şartlarına aldırmadan sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz videolarını paylaşıyorlar.

Mart 2018´de “Damla Damla“ şarkısını ilk stüdyo çalışması olarak yayınlamışlardır. Doğada çekilen en çok izlenen/ dinlenen şarkıları ise “Su misali“ ve “Aşkla aynı değil“ çalışmaları.

Instagram Fenomeni Baba Kız

2016´dan bu zamana instagram gibi sosyal medya aracında düzenli olarak şarkı videoları paylaşıyorlar. Instagram hesabına baktığımızda da ikisinin aynı zamanda güzel seyahat içerikleri paylaşımlarda bulunduğu görülmekte. Paylaşılan resimler İtalya’nın Venedik sokaklarından, Endülüsün şehirlerinden, İsviçre’nin dağlarından, Almanya’dan ve Türkiye’den. Anlaşılan ortak paydayı sadece müzikte değil gezide de bulabilmişlerdir. AhmetSueda ikilisi Instagram hesapları: https://www.instagram.com/ahmetsueda10/





Instagram hesaplarından öğrendigimiz kadarı ile 2020 yılında düzenli olarak Youtube kanallarında her ayın 10’unda bir akustik cover şarkısı paylaşacaklarını biliyoruz