Milyonlarca kişiye erken emeklilik! İşte detaylar...

Türkiye'den en çok haberler gündeminde tartışılan konuların başında emeklilik sistemi var. Bazı mesleklerde çalışan vatandaşlara erken emekli olma şansı tanındı. Ağır ve zor işlerde çalışan işçi ve memurlara yıpranma payı ile erken emeklilik imkanları verildi. Erken emeklilik hakkı tüm engelliler vatandaşlarımızda verildi.

Türkiye'de erken emeklilik imkan bazı meslekler için verildi. 'Yıpranma' olarak bilinen, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) olarak tanımladığımız bu avantaj, çalışılan vatandaşların sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe giriş tarihini geriye çekerek emeklilik imkanı veriyor. Yani 1 senede 12 ay çalışmış vatandaş 15 ay çalışmışsayılıyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Erken emeklilik hakkından nasıl yararlanabiliriz? Kimler erken emekli olabilir? Engelli vatandaşlar erken emeklilik için ne yapmalı? yıpranma hakkı kimlere verilir? Ekonomi ve erken emeklilik cevapları haberimizde... AYRINTILARI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ