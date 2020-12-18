Secretbet bahis sitesine üye olduğunuz andan itibaren bir dizi ayrıcalıkla tanışacaksınız. Curacao lisansının vermiş olduğu güvenilirlik sayesinde Türkiye'de alacağınız en iyi bahis hizmetlerinden birisiyle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca ülkemiz bahis pazarının halen daha düzenlenmemiş bir altyapı olması dezavantaj olarak görülüyor. Örneğin Secretbet giriş adresi son dönemlerde bunu bir avantaja çeviriyor ve anında güncelleniyor.

Dezavantajları bile avantaja çevirdiği bir diğer unsur ise finansal işlemler olarak karşımıza çıkıyor. Herhangi bir erişim kısıtlamasının hemen ardından Secretbet yeni adresi ile siteye ulaşarak tüm ödeme işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu kapsamda yatırım ve çekim için kaliteli bir altyapı kullanıldığını vurgulamak gerekiyor.

Secretbet Para Çekme Yöntemleri

Secretbet para yatırma için sunduğu hızlı sistemi aynı şekilde para çekme noktasında da bizlerle buluşturuyor. Çekim yapabileceğiniz iki farklı seçenek sunuyor. Bu seçeneklerin birisinin sanal metot olması ise herkese hitap edebilmesini sağlıyor. Ayrıca spor bahislerinden casino oyunlarına kadar zengin bir içerik sunduğu için her zaman işlem yapmanıza olanak tanıyor.

Banka Havalesi

Banka havalesiyle çekim talebi verirken hesabın kendi adınıza kayıtlı olması zorunluluk olarak karşınıza çıkacaktır. Yapacağınız işlem içinse en düşük miktar 250 TL olarak belirlenmiş. Gün içerisinde tek çekim olarak 1.000 TL'ye kadar işlem yapabilmektesiniz. Havale için 24 saat, EFT içinse hafta içi ve mesai saatlerinde işlem yapılması önemli.

Papara

Papara ise 24 saat boyunca işlem özgürlüğü sunuyor. Çok hızlı bir şekilde çekim talebiniz onaylanıyor. Bu kez 200 TL alt limitle karşılaşıyorsunuz. Ancak üst limit yine aynı kalıyor. Secretbet giriş adresinden gün içerisinde 5.000 TL'ye kadar çekim talebi oluşturabiliyorsunuz.

Secretbet Para Çekme İşlem Süresi

Secretbet yeni adresi ile siteye ulaştığınız gibi hızlıca depozit ve çekim yapabilirsiniz. İşlemler oldukça hızlı hesaba yansıyor. Normal şartlarda 15-20 dakika içerisinde size aktarılan bakiyeniz yoğunluk durumunda 1-2 saatlik bir ortalama süreye sahip oluyor.

Maksimum çekim süresi ise 24 saat ile sınırlandırılıyor. Hiçbir çekim talebiniz 24 saati aşmıyor. Hemen kazancınız adınıza kayıtlı banka hesabına ya da Papara cüzdanınıza aktarılıyor. Secretbet kazanmayı ve kazanırken keyif almayı hepimize öğretiyor.