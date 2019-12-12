Coolsculpting ile Vücudunuzla Yeniden Barışın!

Zeltiq coolsculpting nedir, coolsculpting nasıl çalışır sorusu ile birlikte Coolsculpting ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi CoolClinic sizler için derledi. İşte, detaylar!

Kimi vücutlar kilolu değildir ancak göze batan bir karına ya da fazlalıklara sahip olabilir. Eğer vücudunuzdan şikayetçiyseniz Coolsculpting soğuk lipoliz uygulaması ile yağlarınızı dondurabilir ve onlardan tamamen kurtulabilirsiniz. Estetik tıp, sürekli olarak yenilikler getiriyor ve sürekli farklı teknoloji ile karşımıza çıkıyor. Amerika’da büyük ilgi gören ve çok fazla kişi tarafından tercih edilen Coolsculpting, başarı bayrağını hep havada tutuyor. Soğuk lipoliz uygulamasında yağ hücreleri dondurulur ve yok edilir. Bu iddia büyük ilgi gördü ve birçok kişi bu uygulamaya yöneldi.

CoolSculpting ile bölgesel incelme nedir?

Zeltiq Coolsculpting, göbek, kol, bacak ve sırt gibi bölgesel fazlalık olabilecek alanlara etki eder ve tek bir seans ile fazlalık olan yağ dokusunun ortalama %30 kadarın yok etmektedir. Coolsculpting ile herhangi bir diyet ya da spora bağlı kalmadan vücudunuzda bulunan fazla yağları dondurabilir ve fazlalık olan bölgelerde Zeltiq Coolsculpting uygulaması ile yağ hücrelerini dondurarak vücuttan atabilirsiniz.

Her yaştan hem kadın hem erkeklere uygulanabilen bir uygulama olan Coolsculpting, işten ve günlük yaşantıdan zaman bulamayıp, rutinden ödün vermek istemeyen kişiler tarafından tercih dilen bir yöntemdir. Herhangi bir anestezi uygulanmaz ya da cerrahi bir işlem yapılmaz. Ağrı ya da acı yoktur ve tek seansta bütün işlem hallolur. Cerrahi bir müdahale olmadığı için de herhangi bir iyileşme süreci yoktur. Uygulama sonrasında işlem yapılan hasta direkt olarak günlük yaşantısına dönüş yapar. Coolsculpting nasıl çalışır sorusundan ziyade nerelerde uygulanabilir sorusu da sıkça karşımıza çıkabilmektedir.

Coolsculpting Kullanım Alanları Nelerdir?

Çene altı ve bölgesi

Sırt

Bacak

Kol

Bel bölgesi

Basenler

Göbek ve karın

Coolsculpting Uygulaması Nasıl Yapılır?

Coolsculpting nedir sorusunun ardından coolsculpting nasıl çalışır sorusuna cevap verebiliriz. Zeltiq Coolsculpting uygulaması, vücudun bölge fark etmeksizin her bölgesinde kas üstü oluşan yağların eritilmesidir. Uygulama ortalama olarak 30-60 dakika arasında sürmektedir ve genel olarak tek seansta işlem tamamlanmaktadır. Yağ hücreleri soğuk lipoliz teknolojisi adı verilen yöntem ile parçalanan bu uygulamada işlemlerin tamamı ağrısız olmaktadır. Öncelikle doktorunuz uygulama yapılacak olan alanı belirler ve bu bölgede cilde zarar gelmemesi adına özel jel ped kullanılır ve bu malzeme cildi korur. Özel cihazın uygulama başlığı cihaza yerleştirildikten sonra hafif vakumlu cihaz ile otomatik olarak bölgede çekmeler başlar ve yağ fazlası olan bölge vakum cihazının içinde toplanır. Ardından bu alan özel yöntemlerle ve büyük dikkatle soğutulur. Soğuduktan sonra da yağ hücreleri vücuttan atılacaktır. Bu işlem sonrasında 1 hafta içinde belirtiler gözlemlenir.

Liposuction mi CoolSculpting mi?

Uzun zamandır bölgesel yağlanma problemi duyanlar Liposuction uygulamasına başvuruyordu. Bu uygulama cerrahi olarak uygulanan bir uygulamadır. Ancak teknoloji gelişti ve artık cihazlar geliştiği ve üretildiği için cihaz kullanılarak zayıflama yöntemleri geliştirildi. Liposuction bölgesel zayıflama konusunda gerçekten çok etkilidir ancak cerrahi operasyonlar gerektirmektedir. İyileşme süreci var olduğundan kişiler çok tercih etmiyor. Günümüzde artık Coolsculpting gibi bir yöntem gelişti ve bu yöntem ile hiçbir ağrı sızı, cerrahi işlemler ve iyileşme süreci olmadan bölgesel yağlardan kurtulabiliyorsunuz. FDA tarafından onay almış olan Zeltiq Coolsculpting uygulaması spor ve diyet gerektirmez ancak, uygulama sonrası spor ve diyet zayıflığın korunmasını sağlar ve sağlık açısından da önemlidir. Coolsculpting hakkında detaylı bilgiler almak istiyorsanız eğer CoolClinic ile iletişime geçmelisiniz.