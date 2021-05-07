ÜNLÜ MENAJER SİNAN SİNER BİR İLKE İMZA ATTI. GRAMMY ADAYLARINDAN LOUKE İLE ANLAŞTI

4 kez Grammy Ödülleri’ne aday gösterilen elektronik müzik DJ’yi ve prodüktörü LOUKE, dünyaca ünlü isimlerlerle çalışan menajer Sinan Siner ile anlaştı. LOUKE bundan böyle Sin Management çatısı altında çalışmalarına devam edecek.

Uzun yıllardır eğlence sektöründeki dev isimlerle çalışan Sinan Siner, Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Grammy Ödülleri’nde tam 4 kez aday gösterilen LOUKE ile menajerlik anlaşması yapan ve LOUKE’u Sin Management ailesine dahil eden Siner, Grammy adayı bir sanatçıyla çalışan ilk Türk sanatçı menajeri oldu.



“Standart kalıplar bana göre değil”

Dominik Cumhuriyeti kökenli olan ve Los Angeles’ta büyüyen LOUKE, 2014’teki Ultra Festival’de tanıştığı elektronik müzik atmosferinden bir daha vazgeçemedi. EDM sektörünün ileri gelen isimleriyle tanışmak ve müzik yapmak için Orange County’ye taşınan LOUKE, 2014’te Rusya çıkışlı Sour’n Sweet ikilisi ile İtalyan plak şirketi Musical Noise çatısı altında ilk resmi çıkışını gerçekleştirdi.

Bu çıkış sonrasında Far East Movement, Bad Bunny ve ill Nick’ye kadar bir çok ünlü isimle prodüktör olarak çalışan LOUKE, 4 kez Grammy Ödülleri’ne aday olarak gösterildi.

EDM, hip hop, İspanyolca pop müzik gibi janralarda önemli başarılar elde eden LOUKE, Bad Bunny ve iLL Nicky ile olan iş birlikleriyle Beatport Top 10 listesinde üst sıralara tırmanmayı başardı. Standart prodüksiyonların kendisine göre olmadığını söyleyen LOUKE, kendisini farklı kılan yönleri şöyle tanımlıyor: “Benim müziğim her zaman insanlara ‘beklenmeyeni’ sunuyor. Müziğimi belirli kalıplarla sınırlandırmıyorum, başarımın anahtarı da tam olarak bu.”

“Türk sanatçılardan en çok Hande Yener’i beğendim”

Türkiye’deki müzik sektörü konusunda ise LOUKE şunları söyledi: “Türkiye, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı çok renkli bir ülke. Bu renkler, müzik sektöründe de harika işlerin yapılmasını sağlıyor. Sinan’la sohbet ederken bana Türkiye’deki sanatçıların güncel işlerinden örnekler gösterdi. İçlerinden hem styling hem de müzik tarzı olarak en çok Hande Yener’i beğendim. Kendini sürekli geliştiren ve güncel trendleri çok yakından takip eden ama bunları kendine uyarlayarak benzersiz işler yapan bir sanatçı. Kendisiyle bir iş birliği yapmayı isterim.”

“Bu sene Türkiye için başka sürprizler yolda”

Spor, müzik ve eğlence sektörlerinden dünyanın en dev isimleriyle çalışan Sin Management’ın kurucusu Sinan Siner, LOUKE iş birliği konusunda çok heyecanlı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “2021 için bizim güzel başladı. Spor dünyasının gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Floyd Mayweather ve Ronaldinho ile imza attığımız reklam iş birliklerinin ardından, portföyümüze Grammy’lere aday gösterilmiş bir sanatçıyı, LOUKE’u katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Böyle bir sanatçı anlaşması Türkiye’de ilk kez yapılıyor. Uzun yıllardır Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren bir menajerlik şirketi olduk, bundan sonra da ilklere imza atmayı sürdüreceğiz.”

Daha fazla bilgi için:

http://www.sinmanagement.com/

https://www.instagram.com/mrsinsiner/

https://www.instagram.com/LOUKEmusic/