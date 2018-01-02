Cin sorusu

Yedinci sınıf öğrencilerine 'cin' sorusu. Bir yayın evi içerisin de Türkiye genelinin Ortaokul öğrencilerine özel yapılmış olan bir deneme sınavı, esnasın da henüz soyut işlemlerinin bile dönemini bitirmemiş olan çocukların “cin” sorusu soruldu.

Bu bilimin dışın da ise soru, bilinçli olaraktan öğretmenlerin de tepkisine maruz kaldı. Bir yayınevin de Türkiye geneli içerisin de dersane de ki öğrencilere karşı hazırlanmış olan deneme sınavı içerisin de “Cinler hangi özellikleri taşır” sorusu yer almıştır.

Henüz soyut işlemlerin ise dönemin de bitirilmemiş olduğu yedinci sınıfta ki öğrencilerine doğru yöneltilmiş olduğu bu bilimin dışından sorunun bilgili eğitimciler içerisin de tepkisin de bulunuldu. Böyle bir eğitim olmaması gerektiği. Bilim dışı olduğunu ve pedagojinin de temel ilkelerine karşı olduğu.” Söylendi.